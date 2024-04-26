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  4. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Сити – одна из лучших команд в мире»
Англия
26 апреля 2024, 04:04 | Обновлено 26 апреля 2024, 04:05
19
0

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Сити – одна из лучших команд в мире»

Наставник «Брайтона» – о поражении от Ман Сити

26 апреля 2024, 04:04 | Обновлено 26 апреля 2024, 04:05
19
0
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Сити – одна из лучших команд в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение своей команды в матче с «Манчестер Сити» (0:4)

"Сити – одна из лучших команд в мире, и они играли очень хорошо. Извините за первые два гола. Первые два пропущенные гола были глупыми.

Может ли игра позади быть рискованной? Да, иногда мы пользовались преимуществом играя таким образом.

Конечно, если вы совершаете ошибки, вы можете пропускать голы. Вы должны проанализировать, сколько голов мы забиваем и очков, которые мы набрали, играя в мяч», – сказал Де Дзерби.

«Чайки» за последние 5 матчей набрали лишь 2 очка. Команда опустилась на 11-е место в турнирной таблице.

АПЛ. 25 апреля, 29-й тур

Брайтон – Манчестер Сити – 0:4

Голы: Де Брюйне, 17, Фоден, 26, 34, Альварес, 62

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 34 24 5 5 82 - 26 77
2 Манчестер Сити 33 23 7 3 80 - 32 76
3 Ливерпуль 34 22 8 4 75 - 34 74
4 Астон Вилла 34 20 6 8 71 - 50 66
5 Тоттенхэм 32 18 6 8 65 - 49 60
6 Манчестер Юнайтед 33 16 5 12 51 - 50 53
7 Ньюкасл 33 15 5 13 69 - 54 50
8 Вест Хэм 34 13 9 12 54 - 63 48
9 Челси 32 13 8 11 61 - 57 47
10 Борнмут 34 12 9 13 49 - 60 45
11 Брайтон 33 11 11 11 52 - 54 44
12 Вулверхэмптон 34 12 7 15 46 - 54 43
13 Фулхэм 34 12 6 16 50 - 54 42
14 Кристал Пэлас 34 10 9 15 44 - 56 39
15 Брентфорд 34 9 8 17 52 - 59 35
16 Эвертон 34 11 8 15 36 - 48 33
17 Ноттингем Форест 34 7 9 18 42 - 60 26
18 Лутон Таун 34 6 7 21 47 - 75 25
19 Бёрнли 34 5 8 21 37 - 69 23
20 Шеффилд Юнайтед 34 3 7 24 33 - 92 16
Полная таблица
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Руслан Травкин Источник: BBC
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