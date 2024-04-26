Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение своей команды в матче с «Манчестер Сити» (0:4)

"Сити – одна из лучших команд в мире, и они играли очень хорошо. Извините за первые два гола. Первые два пропущенные гола были глупыми.

Может ли игра позади быть рискованной? Да, иногда мы пользовались преимуществом играя таким образом.

Конечно, если вы совершаете ошибки, вы можете пропускать голы. Вы должны проанализировать, сколько голов мы забиваем и очков, которые мы набрали, играя в мяч», – сказал Де Дзерби.

«Чайки» за последние 5 матчей набрали лишь 2 очка. Команда опустилась на 11-е место в турнирной таблице.

АПЛ. 25 апреля, 29-й тур

Брайтон – Манчестер Сити – 0:4

Голы: Де Брюйне, 17, Фоден, 26, 34, Альварес, 62

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