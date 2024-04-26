Калинина / Ястремская – Уотсон / Сюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 апреля украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская начнут выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В матче первого раунда украинки сыграют против тандема Хезер Уотсон (Великобритания) / Сюй Ифань (Китай). Встреча состоится 5-м запуском на корте №5 после матча Букша / Соррибес Тормо – Гамарра Мартинс / Хаддад Майя. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы встерчи Се Шувэй / Элизе Мертенс [1] – Эйжа Мухаммад / Альдила Сутджиади.

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