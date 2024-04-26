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WTA
26 апреля 2024, 11:22 | Обновлено 26 апреля 2024, 11:23
348
0

Калинина / Ястремская – Уотсон / Сюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Мадриде

26 апреля 2024, 11:22 | Обновлено 26 апреля 2024, 11:23
348
0
Калинина / Ястремская – Уотсон / Сюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

26 апреля украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская начнут выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В матче первого раунда украинки сыграют против тандема Хезер Уотсон (Великобритания) / Сюй Ифань (Китай). Встреча состоится 5-м запуском на корте №5 после матча Букша / Соррибес Тормо – Гамарра Мартинс / Хаддад Майя. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встерчи Се Шувэй / Элизе Мертенс [1] – Эйжа Мухаммад / Альдила Сутджиади.

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WTA Мадрид смотреть онлайн Ангелина Калинина Даяна Ястремская Хезер Уотсон Сюй Ифань
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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