ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала экс-хавбека Порту Луизао

«Ворскла» на странице в Twitter объявила о подписании контракта с центральным полузащитником Луизао, который перешел в полтавскую команду на правах свободного агента.
В прошлом сезоне 22-летний игрок выступал за «Ворсклу» на правах аренды из «Порту». Провел 23 матча и забил 1 гол.
О сроках контракта клуб не сообщает.
«Ворскла» пока что является самым активным клубом УПЛ в плане подписания новичков. Ранее команду усилили Георгий Цитаишвили, Оливье Тилль и Амилькар Коджови.
Вітаємо з поверненням #Луізао!— ФК Ворскла (@vorsklacomua) January 8, 2021
Працюємо заради перемог!
📃🖋#FCVP #ФКВорскла #новийстарий pic.twitter.com/8SmoG9a3UR
Источник — ФК Ворскла
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Главное,чтобы через год-два владельцу не надоел футбол
Главное,чтобы через год-два владельцу не надоел футбол
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