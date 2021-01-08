ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала экс-хавбека Порту Луизао

Клуб объявил о подписании контракта с опорником

  • 08.01.2021 13:22
  • 2677 просмотров
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала экс-хавбека Порту Луизао
© vorskla.com.ua

«Ворскла» на странице в Twitter объявила о подписании контракта с центральным полузащитником Луизао, который перешел в полтавскую команду на правах свободного агента.

В прошлом сезоне 22-летний игрок выступал за «Ворсклу» на правах аренды из «Порту». Провел 23 матча и забил 1 гол.

О сроках контракта клуб не сообщает.

«Ворскла» пока что является самым активным клубом УПЛ в плане подписания новичков. Ранее команду усилили Георгий Цитаишвили, Оливье Тилль и Амилькар Коджови.
 

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Источник — ФК Ворскла

(12 голосов)

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Комментарии
    ProtivSystemy
      ProtivSystemy, 08.01.2021 14:44
    0
    Улыбка как у Фирмино
    Ссылка
    Chaos
      Chaos, 08.01.2021 14:43
    0
    Ну да Ворсклу продвигают а тот же спонсор слил Комсомольск и сливает Кремень
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 08.01.2021 14:28
    +4
    BekXan, 08.01.2021 13:55
    Ты хоть описание читаешь или а бы шо пёрднуть.
    Та не обращай внимания! Это очередной дурачёк, типа заднеприводного максика777
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 08.01.2021 13:55
    +6
    Максим Коваленко, 08.01.2021 13:27
    Это тот что в ГазМяс выступал
    Ты хоть описание читаешь или а бы шо пёрднуть.
    Ссылка
    AlexxxKrup
      AlexxxKrup, 08.01.2021 13:29
    +11
    Симпатично вырисовывается всё для полтавчан
    Главное,чтобы через год-два владельцу не надоел футбол
    Ссылка
    Максим Коваленко
      Максим Коваленко, 08.01.2021 13:27
    -9
    Это тот что в ГазМяс выступал
    Ссылка
    AlexxxKrup
      AlexxxKrup, 08.01.2021 13:29
    +11
    Симпатично вырисовывается всё для полтавчан
    Главное,чтобы через год-два владельцу не надоел футбол
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 08.01.2021 13:55
    +6
    Максим Коваленко, 08.01.2021 13:27
    Это тот что в ГазМяс выступал
    Ты хоть описание читаешь или а бы шо пёрднуть.
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 08.01.2021 14:28
    +4
    BekXan, 08.01.2021 13:55
    Ты хоть описание читаешь или а бы шо пёрднуть.
    Та не обращай внимания! Это очередной дурачёк, типа заднеприводного максика777
    Ссылка
    ProtivSystemy
      ProtivSystemy, 08.01.2021 14:44
    0
    Улыбка как у Фирмино
    Ссылка
    Chaos
      Chaos, 08.01.2021 14:43
    0
    Ну да Ворсклу продвигают а тот же спонсор слил Комсомольск и сливает Кремень
    Ссылка
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