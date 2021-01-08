ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала экс-хавбека Порту Луизао

«Ворскла» на странице в Twitter объявила о подписании контракта с центральным полузащитником Луизао, который перешел в полтавскую команду на правах свободного агента.

В прошлом сезоне 22-летний игрок выступал за «Ворсклу» на правах аренды из «Порту». Провел 23 матча и забил 1 гол.

О сроках контракта клуб не сообщает.

«Ворскла» пока что является самым активным клубом УПЛ в плане подписания новичков. Ранее команду усилили Георгий Цитаишвили, Оливье Тилль и Амилькар Коджови.

