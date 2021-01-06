ФОТО. Ворскла официально объявила о подписании 18-летнего испанца

Полтавская «Ворскла» объявила о подписании контракта с испанским полузащитником Амилькаром Коджови. Трудовое соглашение рассчитано на 1,5 года.
О данном трансфере было известно ранее, но официальное подтверждение от клуба появилось только сейчас.
Сообщается, что 18-летний талант, который до этого защищал цвета английского футбольного клуба «Морком», выступающего в тамошний Лиге 2, сумел проявить себя только с наилучшей стороны, работая в Полтаве, как с молодежью, так, время от времени, и с главной командой.
Отметим, что у Коджови около 200 тысяч подписчиков в TikTok. Амилькар имеет два гражданства: испанское и английское.
Источник — ФК Ворскла
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