ФОТО. Ворскла официально объявила о подписании 18-летнего испанца

Амилькар Коджови сумел хорошо проявить себя, работая в Полтаве

  • 06.01.2021 11:50
  • 4585 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. Ворскла официально объявила о подписании 18-летнего испанца
© ФК Ворскла. Амилькар Коджови

Полтавская «Ворскла» объявила о подписании контракта с испанским полузащитником Амилькаром Коджови. Трудовое соглашение рассчитано на 1,5 года. 

О данном трансфере было известно ранее, но официальное подтверждение от клуба появилось только сейчас.
 
Сообщается, что 18-летний талант, который до этого защищал цвета английского футбольного клуба «Морком», выступающего в тамошний Лиге 2, сумел проявить себя только с наилучшей стороны, работая в Полтаве, как с молодежью, так, время от времени, и с главной командой.

Отметим, что у Коджови около 200 тысяч подписчиков в TikTok. Амилькар имеет два гражданства: испанское и английское.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Ворскла

(17 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 06.01.2021 14:39
    0
    тикток это хорошо, это сегодняшний день. И если Коджови выиг8рывает конкуренцию у многих в тиктоке, в одной из самых конкурентных сред на сегодня, то и в других областях больше шансов преуспеть. Респект!
    Ссылка
    ProtivSystemy
      ProtivSystemy, 06.01.2021 13:54
    0
    Уже есть француз, покупают испанца-англичанина. Арендовали Цитиашвилли, подписали игрока из сборной Люксембурга... Похоже, сейчас Ворскла больше всех пытается усилиться в зимний период.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 06.01.2021 13:42
    -1
    Ну и хорошо.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 06.01.2021 13:22
    0
    Так кто он? Ворскла подписала молодого английского полузащитника
    Амилькар Коджови стал новичком полтавской команды
    27.10.2020 10:46
    ФОТО. Ворскла официально объявила о подписании 18-летнего испанца
    Амилькар Коджови сумел хорошо проявить себя, работая в Полтаве
    06.01.2021 11:50
    Ссылка
    Купап Еапр
      Купап Еапр, 06.01.2021 13:10
    +1
    johndow, 06.01.2021 11:54
    Чудака купили за тикток, чтоб бренд Ворсклы развивать) было бы круто, если б было правдой)
    Сам чудак, а его за игру купили. Зачем Ворскле его тик ток...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 06.01.2021 12:36
    0
    Испанец чистокровный
    Ссылка
    johndow
      johndow, 06.01.2021 11:54
    +2
    Чудака купили за тикток, чтоб бренд Ворсклы развивать) было бы круто, если б было правдой)
    Ссылка
    johndow
      johndow, 06.01.2021 11:54
    +2
    Чудака купили за тикток, чтоб бренд Ворсклы развивать) было бы круто, если б было правдой)
    Ссылка
    Купап Еапр
      Купап Еапр, 06.01.2021 13:10
    +1
    johndow, 06.01.2021 11:54
    Чудака купили за тикток, чтоб бренд Ворсклы развивать) было бы круто, если б было правдой)
    Сам чудак, а его за игру купили. Зачем Ворскле его тик ток...
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 06.01.2021 14:39
    0
    тикток это хорошо, это сегодняшний день. И если Коджови выиг8рывает конкуренцию у многих в тиктоке, в одной из самых конкурентных сред на сегодня, то и в других областях больше шансов преуспеть. Респект!
    Ссылка
    ProtivSystemy
      ProtivSystemy, 06.01.2021 13:54
    0
    Уже есть француз, покупают испанца-англичанина. Арендовали Цитиашвилли, подписали игрока из сборной Люксембурга... Похоже, сейчас Ворскла больше всех пытается усилиться в зимний период.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 06.01.2021 13:22
    0
    Так кто он? Ворскла подписала молодого английского полузащитника
    Амилькар Коджови стал новичком полтавской команды
    27.10.2020 10:46
    ФОТО. Ворскла официально объявила о подписании 18-летнего испанца
    Амилькар Коджови сумел хорошо проявить себя, работая в Полтаве
    06.01.2021 11:50
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 06.01.2021 12:36
    0
    Испанец чистокровный
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности