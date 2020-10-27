Ворскла подписала молодого английского полузащитника

18-летний полузащитник Амилькар Коджови на своей странице в Instagram опубликовал фото в форме «Ворсклы» и объявил, что подписал с клубом контракт.

Официальный сайт «Ворсклы» на этот момент не подтверждает информацию о подписании англичанина.

Коджови выступал за молодежные команды в низших лигах Англии.

Transfermarkt указывает, что игрок перешел на правах свободного агента.

