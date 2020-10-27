Ворскла подписала молодого английского полузащитника

Амилькар Коджови стал новичком полтавской команды

  • 27.10.2020 10:46
  • 1255 просмотров
  • 2 комментария
Ворскла подписала молодого английского полузащитника
© instagram.com

18-летний полузащитник Амилькар Коджови на своей странице в Instagram опубликовал фото в форме «Ворсклы» и объявил, что подписал с клубом контракт.

Официальный сайт «Ворсклы» на этот момент не подтверждает информацию о подписании англичанина.

Коджови выступал за молодежные команды в низших лигах Англии.

Transfermarkt указывает, что игрок перешел на правах свободного агента.
 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.10.2020 11:18
    0
    Alehandro, 27.10.2020 11:05
    Это первый игрок с английским паспортом в УПЛ?
    Нет, первым был я
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 27.10.2020 11:05
    0
    Это первый игрок с английским паспортом в УПЛ?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.10.2020 11:18
    0
    Alehandro, 27.10.2020 11:05
    Это первый игрок с английским паспортом в УПЛ?
    Нет, первым был я
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 27.10.2020 11:05
    0
    Это первый игрок с английским паспортом в УПЛ?
    Ссылка
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