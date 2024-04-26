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  4. Мичел назвал главную проблему Жироны во второй части сезона
Испания
26 апреля 2024, 11:29 |
736
0

Мичел назвал главную проблему Жироны во второй части сезона

Команда много проигрывает на выезде

26 апреля 2024, 11:29 |
736
0
Мичел назвал главную проблему Жироны во второй части сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Перед матчем чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» в субботу наставник «Жироны» Мичел отметил, что одной из главных проблем второй части сезона стали матчи на выезде.

Команда не выигрывает в Ла Лиге на чужом поле с 28 января.

«Пять поражений на выезде подряд? Нужно избавиться от этого чувства. В первом круге на выезде мы действовали хорошо, а сейчас целая серия поражений на чужом поле, и это для нас проблема. Следует изменить эту динамику. Важно, чтобы игроки чувствовали себя уверенно на чужом поле, могли показывать свой футбол. Как я уже много раз говорил, нам важен не только результат, но и качество игры».

«Играем с «Лас-Пальмасом», у них отличная команда. Они точно заберут мяч себе, у них будет больший процент владения – так они играют против любого соперника. Нам нужно подготовиться к тому, что играть мы будем без мяча. Мы уже вышли в еврокубки, но хотим выйти в Лигу чемпионов. Все остальное нас не интересует, только Лига чемпионов», – сказал Мичел.

Украинский хавбек Виктор Цыганков восстановился после травмы и может сыграть в этом матче.

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Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Артем Довбик Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
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