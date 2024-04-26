Мичел назвал главную проблему Жироны во второй части сезона

Перед матчем чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» в субботу наставник «Жироны» Мичел отметил, что одной из главных проблем второй части сезона стали матчи на выезде.

Команда не выигрывает в Ла Лиге на чужом поле с 28 января.

«Пять поражений на выезде подряд? Нужно избавиться от этого чувства. В первом круге на выезде мы действовали хорошо, а сейчас целая серия поражений на чужом поле, и это для нас проблема. Следует изменить эту динамику. Важно, чтобы игроки чувствовали себя уверенно на чужом поле, могли показывать свой футбол. Как я уже много раз говорил, нам важен не только результат, но и качество игры».

«Играем с «Лас-Пальмасом», у них отличная команда. Они точно заберут мяч себе, у них будет больший процент владения – так они играют против любого соперника. Нам нужно подготовиться к тому, что играть мы будем без мяча. Мы уже вышли в еврокубки, но хотим выйти в Лигу чемпионов. Все остальное нас не интересует, только Лига чемпионов», – сказал Мичел.

Украинский хавбек Виктор Цыганков восстановился после травмы и может сыграть в этом матче.