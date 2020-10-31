«Колос» - «Олимпик» - 0:2

Бенито (17), Шахаб (62, с пенальти)

Задоя (8), Мамаду (26), Гавриш (60) , Ильин (65)- Бенито (15), Бабенко (20), Драме (64)

«Колос»: Кучерук - Кравченко, Гавриш, Черноморец, Емец - Задоя - Мамаду ( Ильин, 56), Смирный (Богданов, 69), Костышин (Ориховский, 59), Морозко (Лысенко, 69) - Исаенко (Селезнев, 56)

Запас: Кучеренко, Зозуля, Новак, Богданов, Ориховский, Антюх, Лысенко

«Олимпик»: Кичак - Ксенз, Драме, Снурницын, Е. Пасич - Бабенко - Бенито, Политыло, Цымбалюк, Тейшейра - Шахаб

Запас: Бетим, Гришко, Аблитаров, Романовский, Завийский, Кириленко, Чогадзе, Альваренга, Каргбо

Арбитр: Максим Козыряцкий

Стадион: «Колос» (Ковалевка)

69 мин. Двойная замена у хозяев. Вместо Морозко и Смирного вышли Лысенко и Богданов.

67 мин. Ни к ему не приводит навес со штрафного, но следует отметить, что атаки Олимпика куда опаснее.

66 мин. Весомую заявку на победу сделали уже гости, заработали они сейчас право на штрафной на левом фланге атаки.

65 мин. Ильин упал в борьбе с Тейшейрой в штрафной, арбитр посчитпл, что была симуляция.

64 мин. Драме недалеко от центрального круга сбил Селезнева.

62 мин. ГОЛ! Шахаб ударом с 11-ти метровой отметки развел мяч и голкипера по разным углам.

60 мин. ПЕНАЛЬТИ! Шахаб в штрафной Колроса пробросил мяч между ног Гавриша, после чего был сбит соперником.

58 мин. Замена в Колосе. Вместо Костышина вышел Ориховский.

57 мин. Как же не забил Шахаб?! После навеса Тейшейра иранец головой бил практически в упор, но Кучерук спас Колос.

56 мин. Замены в Колосе. Вместо Мамаду и Исаенко вышли Ильин и Селезнев.

55 мин. Готовят хозяева двойную замену, не могут они пока переломить ход матча.

54 мин. Моментище! Убежал Шахаб в контратаке и не стал пробивать, а покатил мяч левее на набегающего Тейшейру, но Кучерук успел переместиться и на мгновение опередить соперника.

52 мин. Кичак спокойно забирает мяч в руки после прострела Морозко с правого фланга.

50 мин. По-прежнему очень вязкая идет игра, сложно соперникам что-то создать в атаке.

48 мин. Вновь начало тайма остается за хозяевами, применяют они высокий прессинг.

46 мин. Без замен вышли на второй тайм соперники,

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. 2 минуты компенсировал арбитр.

43 мин. Очень плотно играют соперники, идет борьба за каждый мяч.

41 мин. Мамаду рискует! Корпусом он врезался в Бенито на фланге, после чего Бенито остался лежать на газоне. Не стал Козыряцкий здесь наказывать хозяев удалением.

40 мин Практически не атакуют в последние минуты олимпийцы, но и ничего не позволяют создать сопернику.

38 мин. Классно расчертили комбинацию хозяева, но Кравченко на фланге оказался в офсайде.

36 мин. Некому в Колосе завершать атаки, Исаенко совсем незаметен. Видимо, без помощи Лысенко и Селезнева Колосу не обойтись.

34 мин. После подачи очередного углового Костышин вновь затылком пытался переправить мяч в ворота, но на этот раз удар Денису не удался.

33 мин. Задоя с дальней дистанции неплохо пробил под перекладину, но Кичак перевел мяч на угловой.

32 мин. Не получается хозяевам создать остроту в атаке, только на первых минутах встречи у Кичака были поводы для беспокойства.

30 мин. Показали нам президентов клубов. Даже по выражению лица можно догадаться кто побеждает в этом матче.

28 мин. Мамаду здорово прошел по левому флангу и навесил в штрафную, но мяч до партнеров не доходит.

26 мин. Мамаду грубо сыграл против Ксенза в центре поля.

24 мин. Ни к чему не приводит навес со штрафного, но хозяева заработали право на угловой.

23 мин. Драме неакуратно сыграл недалеко от угла своей штрафной, толкнув соперника в спину.

21 мин. Дальний удар Смирного не стал проблемой для Кичака, который спокойно забрал мяч.

20 мин. Бабенко наступил на ногу сопернику, строг арбитр.

19 мин. Интересно, что и в матче прошлого тура с Минаем Колос также пропустил на 17-й минуте.

17 мин. ГОЛ! Здорово сыграл Тейшейра, отдав проникающую передачу на ход Бенито, тот убежал от Емца, ворвался в штрафную и пробил кучерука.

15 мин. Бенито на фланге недалеко от центральной линии поля грубо сыграл против Емца.

13 мин. Переместилась сейчас игра в центр поля.

11 мин. Потихоньку выравнивают гости игру, Тейшейра прошел по флангу, но прострелил неудачно, послав мяч за ворота Кучерука.

9 мин. Опасно! Первая же атака гостей едва не привела к взятию ворот, но после отличного удара Цымбалюка из-за пределов штрафной кучерук из под перекладины переводит мяч на угловой.

8 мин. Задоя на половине Олимпика скосил Бабенко.

6 мин. Емец заработал право на штрафной на левом фланге атаки Колоса.

5 мин. Безоговорочным преимуществом владеют хозяева на стартовых минутах.

3 мин. Опасно! После навеса угловой отметки Костышин затылком срезал мяч в дальний угол, но Кичак выручил гостей.

2 мин. Задоя из-за пределов штрафной наносит первый удар по воротам в матче, после чего мяч пролетел в двух метрах от владений Кичака.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 31-го октября, состоится встреча 8-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Колос» принимает «Олимпик». Поединок пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало в 14:00 по киевскому времени.

Обе команды пребывают в хорошей форме, подтверждая это очень неплохими результатами. «Колос» выдал уже шестиматчевую серию без поражений, уступив только на старте чемпионата, а «Олимпик» проигрывал только командам из первой четверки, оставаясь единственной командой Премьер-лиги не игравшей вничью. Правда, донетчане не лучшим образом провели последние два матча, не сумев поразить ворота «Ворсклы» и «Десны», но во все трех победных играх команда неизменно забивала по три гола. Отметим, что в минувшем сезоне соперники обменялись гостевыми победами.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Олимпик».