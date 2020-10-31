Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Победа над Колосом – глоток свежего воздуха»

Наставник «Олимпика» прокомментировал победу над «Колосом» (2:1)

  • 31.10.2020 19:39
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Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Победа над Колосом – глоток свежего воздуха»
© ФК Олимпик. Игорь Климовский

Главный тренер «Олимпика» отметил, что победа над «Колосом» (2:1) далась его подопечным непросто.

«Игра далась нам очень тяжело. С первых минут «Колос» побежал в прессинг, и это у соперника получалось очень хорошо. Хозяева поля практически ничего не позволяли нам сделать.

Нам сложно было выходить из обороны в атаку, поэтому мы больше играли длинными передачами. Хорошо, что забили первыми, это придало нам больше сил и уверенности.

В перерыве предупредили ребят, что «Колос» добавит. Так и произошло. Но мы уже были к этому готовы, смогли перестроиться, начали действовать от обороны, не теряя концентрации, сами больше прессинговали соперника.

После двух поражений от «Ворсклы» и «Десны», для нас эта победа - как глоток свежего воздуха. Есть еще очень много над чем работать, но самое главное сегодня – это добытые нами 3 очка», - сказал Климовский.

После 8-ми туров в активе «Колоса» 12 очков.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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