Колос – Олимпик - 1:2. Видео голов и обзор матча

Обзор матча 8-го тура УПЛ, в котором «Колос» на своем поле уступил «Олимпику» со счетом 1:2.
События матча
|87'
|ГОЛ ! С пенальти забил Евгений Селезнев (Колос К).
|62'
|ГОЛ ! С пенальти забил Шахаб Захедитабар (Олимпик Д).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Бенито Олабиран Муйива (Олимпик Д).
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Источник — Sport.ua
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