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31.10.2020 14:00   ТВ-трансляция: 

Колос – Олимпик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Продлит ли коваливская команда рекордную серию?

  • 30.10.2020 17:18
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Колос – Олимпик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Субботний игровой день Премьер-лиги начнется матчем в Коваливке: местный «Колос» принимает донецкий «Олимпик». Поединок обещает быть бескомпромиссным, ведь «олимпийцы» в текущем сезоне еще не играли вничью. Есть своя серия и у «Колоса», причем рекордная: команда не проигрывает в УПЛ на протяжении шести встреч. 

В этих шести матчах «Колос» набрал 12 очков, что позволяет ему делить 4-5-е места с черниговской «Десной». Впрочем, следует отметить, что коваливцы пока провели только один поединок с командой, которая находится выше в турнирной таблице. Случилось это еще в первом туре, и соперником был чемпион страны. «Шахтер» уверенно победил – 3:1, но после этого «Колос» и не проигрывает, отставая от того же «Шахтера» всего лишь на один балл.

А вот «Олимпик» сыграл со всеми четырьмя первыми командами. И всем проиграл: и «Динамо», и «Шахтеру», а в последних двух турах уступил и «Ворскле» с «Десной». У команд же из нижней части турнирной таблицы «олимпийцы» выигрывали, причем забивая по три мяча. 9 набранных очков дали возможность подопечным Игоря Климовского делить 7-9-е места с «Зарей» и «Александрией».

И вот сейчас «Олимпик» едет в гости к команде, которая как бы и не относится к числу лидеров, но и «мальчиками для битья» уж точно не является. Добавил масла в огонь и главный тренер Руслан Костышин. После ничейного поединка с «Минаем» (2:2) он заявил: «Возможно, это худшая по содержанию игра нашей команды, если сравнивать даже с прошлым сезоном». 

Отметим, что в той встрече «Колосу» не могли помочь Зозуля и Ориховский, а Селезнев вышел на замену во втором тайме. Однако в пятницу, 30 октября, это трио провело первый тайм в составе «дубля». Голов игроки основы не забили, но помогли молодежи разгромить команду «Олимпика» U-21 со счетом 6:0. Так что наверняка Костышин получит простор для маневра на домашний поединок. 

Что касается предыдущих очных поединков, то соперники в рамках Премьер-лиги встречались только дважды, в прошлом сезоне. Команды обменялись гостевыми победами: в Киеве 1:0 победил «Колос», а в Коваливке был сильнее «Олимпик» - 2:1.

Букмекеры отдают предпочтение «Колосу», а мы рискнем спрогнозировать, что победа хозяев вряд ли будет крупной. Но виктория «Колосу» нужна: 30 октября отметил день рождения президент клуба Андрей Засуха. И, разумеется, футболисты горят желанием преподнести боссу подарок.

Ориентировочные составы:
«Колос»: Кучерук, Кравченко, Гавриш, Максименко, Черноморец, Задоя, Ориховский, Смирный, Ильин, Костышин, Лысенко.
«Олимпик»: Кичак, Лебеденко, Ксенз, Гришко, Драме, Бабенко, Романовский, Тейшейра Политыло, Бенито, Шахаб.
 

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31 октября, суббота

«Колос» — «Олимпик»
Коваливка. Стадион «Колос». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
КОЛОС - ОЛИМПИК. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Клим Лавренюк, Sport.ua

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