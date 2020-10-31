Олимпик в гостях разобрался с Колосом

Команды начали поединок очень резво. Уже к 9-й минуте соперники обменялись по-настоящему опасными моментами. После углового у ворот гостей Костышин пробил, похоже, плечом – и вратарь «Олимпика» в красивом прыжке вытянул мяч из девятки. Затем пришла пора вступить в игру и Кучеруку – он потянул из-под перекладины дальний выстрел Цымбалюка.

Дальше футболисты и не думали снижать темп, стараясь отвечать атакой на атаку. И острее это получилось у донецкой команды. Тейшейра запустил в отрыв Бенито, тот убежал от Емца (сложилось впечатление, что защитник «Колоса» не рискнул фолить и заработать удаление), вышел один на один – и точно пробил низом!

0:1, и после этого рисунок поединка немного поменялся. «Колос» явно начал играть первым номером, гости перешли на тактику контратак. Статистические показатели первого тайма говорят о явном преимуществе коваливцев. 55:45% по владению мячом, 6:3 по ударам, 6:2 по угловым. Но до перерыва счет так и не изменился.

Вторая половина встречи также началась с атак хозяев, а «Олимпик» не скрывал своего желания продолжать игру на контратаках. И гости вскоре получили просто шикарный шанс увеличить отрыв в счете: Шахаб убежал один на один, решил отдать поперечный пас на бежавшего параллельным курсом Тейшейру – а того опередил вратарь. И тут же Кучерук снова спас свою команду, отразив сперва удар Шахаба головой с линии вратарской, а затем – его же выстрел в дальний угол после очередного выхода один на один.

Руслан Костышин принялся усиливать атаку своей команды – на поле вышли Селезнев, Ориховский и Ильин. Однако неугомонный Шахаб добился-таки своего. Слева ворвался в штрафную, легко обыграл Гавриша – а тот зацепил иранца. Рефери указал на «точку», и сам пострадавший привел приговор в исполнение, разведя мяч и голкипера по противоположным углам ворот. Отметим, что гол стал для Шахаба уже 5-м в текущем сезоне и по этому показателю он догнал лидера бомбардирской гонки, Владислава Кулача из «Ворсклы».

0:2, и как тут не вспомнить предыдущий матч «Колоса»! В воскресенье здесь же, в Коваливке, команда пропустила дважды от «Миная»: на 17-й минуте с пенальти, на 62-й – с игры. Теперь ситуация немного изменилась: на 17-й минуте гости забили с игры, на 62-й – с «точки»!

Хозяева пытались идти вперед, однако до опасных ударов дело довести не могли. «Олимпик» надежно действовал в обороне, Игорь Климовский принялся проводить замены. Комфортное преимущество в 2 мяча позволило гостям тянуть время и ждать финального свистка. Но дотерпеть им не дал Селезнев. После его прострела с левого фланга мяч угодил в руку Драме. Рефери проконсультировался с видеоассистентом – и второй раз в матче указал на одиннадцатиметровую отметку. Селезнев, как и ранее Шахаб, не оставил вратарю ни единого шанса – 1:2!

Последние минуты встречи при таком счете прошли вполне ожидаемо: «Колос» упрямо шел вперед, а донецкая команда играла откровенно «на отбой», уже не помышляя о контратаках. Впрочем, одну – на 5-й компенсированной минуте – гости все же провели, но Каргбо не реализовал выход один на один, его на долю мгновения опередил Кучерук…

1:2 – Игорь Климовский одержал юбилейную, 10-ю победу в чемпионатах у руля «Олимпика». Заодно прервав сразу две рекордных серии «Колоса»: 6-матчевую беспроигрышную в УПЛ и 7-матчевую беспроигрышную домашнюю.

Донецкая команда догнала коваливскую в турнирной таблице: у обеих по 12 очков и 5-6-е места. 6 ноября «Колос» едет в гости к «Днепру-1», а «Олимпик» в следующую субботу принимает «Мариуполь».

Украинская Премьер-лига. 8-й тур

«Колос» - «Олимпик» - 1:2

Селезнев (86, с пенальти) - Бенито (17), Шахаб (62, с пенальти)

Задоя (8), Мамаду (26), Гавриш (60) , Ильин (65)- Бенито (15), Бабенко (20), Драме (64)

«Колос»: Кучерук - Кравченко, Гавриш, Черноморец, Емец - Задоя - Мамаду ( Ильин, 56), Смирный (Богданов, 69), Костышин (Ориховский, 59), Морозко (Лысенко, 69) - Исаенко (Селезнев, 56)

«Олимпик»: Кичак - Ксенз (Чогадзе, 87), Драме, Снурницын, Е. Пасич - Бабенко - Бенито (Завийский, 89), Политыло, Цымбалюк, Тейшейра (Альваренга, 71) - Шахаб (Каргбо, 71)

Арбитр: Максим Козыряцкий

Стадион: «Колос» (Ковалевка)

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА