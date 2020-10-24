Десна уверенно обыграла в гостях Олимпик

«Олимпик» ни разу в истории не мог обыграть «Десну» на своем поле. Не стал исключением и поединок 7-го тура нынешнего чемпионата. Хотя начиналось всё для донецкой команды (которая играла в Киеве) не так плохо.

Команды начали без разведки, игра шла на встречных курсах. Соперники обменивались атаками. При в целом равной игре, возможно, чуть острее выглядело нападение «северян». И к середине первого тайма оно воплотилось в гол. Мудрик в борьбе с защитником прорвался в штрафную и умудрился пробить даже не коленом, а бедром. Мяч угодил в штангу, отскочил в центр штрафной – а там оказался совершенно один Шевцов, который спокойно послал мяч в пустые ворота. Как тут не похвалить проницательность Александра Рябоконя? Тренер «Десны» впервые выпустил 20-летнего форварда в основе – и тот забил свой первый гол в сезоне!

Команда Игоря Климовского продолжала атаковать, Тейшейра неплохо пробил со штрафного – чуть неточно. И тут же черниговской команде удалась образцовая контратака. Калитвинцев запустил в отрыв Шевцова, тот вышел один на одино, но не стал бить сам, а прострелил в центр штрафной, а набежавший Тотовицкий забивал опять же в пустые ворота – 0:2! Отметим, что за весь первый тайм Кичак не сделал ни одного сэйва – оба удара гостей в створ завершились взятием ворот. Вот такую эффективность продемонстрировала «Десна». Следует отметить, что после второго пропущенного гола «Олимпик» еще усилил давление, однако Шахаб и Бенито промахнулись из выгодных позиций, а с ударом Тейшейры справился Паст.

В целом же статистика первой половины встреча была за донецкой командой: 52:48% по владению мячом, 8:4 по ударам, 3:2 по угловым. Но, как говорится, счет – на табло.

Второй тайм выдался не таким богатым на события. Номинальные хозяева пытались атаковать, но как-то однообразно. Все сводилось к фланговым подачам, с которыми без труда справлялась оборона «Десны». Скорее, гости должны были забивать третий гол в ворота Кичака, чем «Олимпик» отквитать хотя бы один мяч. Футболисты донецкой команды выглядели обреченными: всего лишь 2 удара в сторону ворот соперника после перерыва тому подтверждение.

А вот «северяне» не просто тянули время, хотя и за это их никто не стал бы осуждать. «Десна» атаковала, и, например, Тотовицкий обязан был делать дубль, но не сумел обыграть голкипера после выхода один на один. Справился Кичак и с ударом Калитвинцева. В общем, если результат первого тайма выглядел несколько нелогичным, то по итогам встречи можно смело говорить: счет по игре. К слову, безничейная серия «Олимпика» продлилась до 10-ти матчей – это новый клубный рекорд.

0:2, и «Олимпик» с 9-тью очками остался на 7-м месте. Через неделю команда едет в гости к «Колосу». «Десна» набрала 12 баллов и поднялась на 4-ю строчку турнирной таблицы. 31 октября «северяне» сыграют в гостях с «Александрией».



Украинская Премьер-лига. 7-й тур

Олимпик - Десна - 0:2

Шевцов (24), Тотовицкий(37)

Бенито (26), Шахаб (61) - Имереков (30), Гитченко (48), Тотовицкий (79)

«Олимпик»: Кичак, Лебеденко, Пасич (Ксенз, 62), Гришко, Драме, Бабенко, Завийский (Романовский, 62), Тейшейра (Чогадзе, 78), Политіло (Каргбо, 78), Бенито (Альваренга, 89), Шахаб

«Десна»: Паст, Мостовой, Гитченко, Имереков, Конопля, Огиря, Арвеладзе (Ермаков, 82) Мудрик (Домбровский, 68), Тотовицкий (Дегтярев, 82), Калитвинцев (Гуцуляк, 89), Шевцов (Картушов, 68)

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Стадион: «Динамо» имени В.Лобановского

ОЛИМПИК - ДЕСНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА