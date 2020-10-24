Украинская Премьер-лига. 7-й тур

Олимпик - Десна - 0:2

Шевцов (24), Тотовицкий(37)

Бенито (26), Шахаб (61) - Имереков (30), Гитченко (48), Тотовицкий (79)

«Олимпик»: Кичак, Лебеденко, Пасич (Ксенз, 62), Гришко, Драме, Бабенко, Завийский (Романовский, 62), Тейшейра (Чогадзе, 78), Политіло (Каргбо, 78), Бенито, Шахаб

Запас: Бетим, Цымбалюк, Снурницын, Кравчук, Альваренга,

«Десна»: Паст, Мостовой, Гитченко, Имереков, Конопля, Огиря, Арвеладзе (Ермаков, 82) Мудрик (Домбровский, 68), Тотовицкий (Дегтярев, 82), Калитвинцев, Шевцов (Картушов, 68)

Запас: Литовка, Тамм, Хлебас, Гуцуляк, Западня

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Стадион: «Динамо» имени В.Лобановского

МАТЧ ЗАВЕРШЕН

90+3 мин. Десна держит мяч и просто убивает время.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты к основному времени второго тайма.

89 мин. Замена у Десны. Вместо Калитвинцева на поле вышел Гуцуляк.

89 мин. Замена у Олимпика. Вместо Бенито на поле вышел Альваренга

86 мин. Чогадзе пробил мимо ворот.

83 мин. Только что вышедший на поле Дегтярев наносил удар по воротам, но неточно.

82 мин. Две замены у Десны. Вместо Тотовицкого и Арвеладзе на поле вышли Дегтярев и Ермаков.

79 мин. Предупрежден Тотовицкий (Десна)

78 мин. Еще две замены у Олимпика. Вместо Политыло и Тейшейры на поле вышли Каргбо и Чогадзе.

75 мин. Угловой у ворот Десны ничем опасным для гостей не завершился.

71 мин. Калитвинцев пробивал по воротам, но Кичак оказался на месте.

68 мин. Две замены у Десны. Вместо Шевцова и Мудрика, на поле вышли Картушов и Домбровский.

67 мин. Игра немного успокоилась, пока без моментов.

63 мин. Опасно! Калитвинцев пробивал с хорошей позиции в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой.

62 мин. Две замены у Олимпика. Вместо Пасича и Завийского на поле вышли Ксенз и Романовский

61 мин. Предупрежден Шахаб (Олимпик).

59 мин. Момент! Получив передачу от Калитвинцева, Тотовицкий выбежал один на один с вратарем Олимпика, но Кичак выручил свою команду, отбив мяч ногой.

57 мин. Опасно! Мудрик получил мяч в штрафной площади хозяев поля и пробил с лету, но мяч попал в Пасича и вылетел на угловой.

54 мин. Момент! А вот уже и опасная ситуация. Калитвинцев отдал передачу направо на Тотовицкого, а тот направил мяч в штрафную. Конопля пробил головой, но немного промахнулся.

51 мин. Пока без моментов, хотя обе команды стараются быстро переходить центр поля и стараются чаще атаковать.

48 мин. Предупрежден Гитченко (Десна).

46 мин. Замен у команд пока нет.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ЗАВЕРШЕН

45 мин. Арбитр ничего не компенсировал

42 мин. Момент! Еще один опасный момент возле ворот Десны. Теперь бил Тейшейра, но пас сумел отбить мяч.

40 мин. Опасно! Теперь Бенито пробил по воротам - и снова мяч пролетел мимо цели.

39 мин. Шахаб пробил рядом со штангой.

37 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 0:2 - Гол забил Андрей Тотовицкий. Три игрока Десны стремительно убежали в контратаку. Калитвинцев отдал передачу вперед на Шевцова, а тот прострелил на свободного Тотовицкого. Андрей забивал мяч уже в пустые ворота.

34 мин. Команды продолжают играть активно, стараясь отвечать атакой на атаку.

31 мин. Момент! Тейшейра со штрафного здорово закрутил мяч в ближний верхний угол ворот, но Паст сыграл надежно и перевел мяч на угловой.

30 мин. Предупрежден Имереков (Десна)

28 мин. Десна неудачно разыграла штрафной удар вблизи ворот Олимпика.

26 мин. Предупрежден Бенито (Олимпик)

24 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 0:1 - Гол забил Илья Шевцов. Мудрик получил мяч из глубины поля, на скорости убежал от защитников Олимпика и пробил по воротам. Мяч попал в штангу и отскочил прямо к Илье Шевцову, который был совершенно без опеки.

23 мин. После подачи углового Завийский головой пробил выше ворот.

21 мин. Гости получили право на штрафной удар на половине поля соперников, но разыграли его неудачно.

19 мин. Десна похоже перехватила инициативу и стала больше контролировать мяч.

17 мин. Два угловых у ворот «Олимпика». Оба раза Кичак играл надежно, первый раз отбил мяч, второй зафиксировал в своих руках.

15 мин. Опасно! Из-за пределов штрафной площади пробивал Завийский, но мяч пролетел рядом с правой боковой стойкой.

13 мин. Равная игра идет, то одна команда атакует, то другая.

10 мин. Момент! а вот и первая опасная ситуация в матче. Мудрик прорвался по левому флангу и сделал передачу в центр штрафной площади, где Шевцов и Калитвинцев не поделили мяч и момент был упущен.

7 мин. Олимпик пока больше владеет мячом и чаще атакует.

4 мин. Команды обменялись атаками, пока без острых моментов.

1 мин. Атака Десны, но мяч после неточного удара Калитвинцева пролетает мимо ворот

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В седьмом туре чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги в субботу 24 октября донецкий «Олимпик» в Киеве будет принимать черниговскую «Десну».

Команды являются соседями по турнирной таблице, имея по 9 очков. У «Десны» лучше разница забитых и пропущенных голов, зато у «Олимпика» больше побед. В новом сезоне оба клуба пока выступают неровно, сочетая, в целом, хорошие матчи с не очень удачными. Так, черниговские футболисты после победы над «Зарей» 3:1 и ничейными играми с двумя нашими грандами («Динамо» 0:0 и «Шахтером» 2:2), смогли лишь разделить очки поровну с дебютантом элитного дивизиона «Ингульцом» 1:1 и проиграли «Днепру-1» 0:2. Что касается подопечных Игоря Климовского, то они имеют в своем активе три победы, в том числе над «Александрией» 3:2, а в пассиве три поражения, включая домашнее с «Ворсклой» 0:1 в предыдущем туре.

Матч «Олимпик» - «Десна» пройдет на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского. Начало игры в 17.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.