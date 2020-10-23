Седьмой тур Украинской Премьер-лиги еще до своего официального старта успел обрасти ситуативными скандалами в результате изменения места проведения отдельных поединков. Попала под воздействие коронавируса COVID-19 и судьба поединка между черниговской «Десной» и донецким «Олимпиком», который изначально должен был проводиться на поле подопечных Александра Рябоконя. Однако география субботней части предстоящего тура УПЛ сузится в большей степени до пределов столицы Украины, и уже коллектив Игоря Климовского станет хозяином в рамках противостояния первого круга между этими командами.



Не стоит забегать наперед в суждениях, будут ли на трибунах стадиона «Динамо» им. В. Лобановского присутствовать зрители, однако фактор принимающей стороны «Олимпику» будет играть только на руку. Дончане уступили на данной арене только лидерам турнирной таблицы нового сезона: «Динамо» (1:4) и «Ворскле» (0:1) в предыдущем туре, в то время как на выезде команда сумела обыграть только тогда еще находившийся в глубоком кризисе «Днепр-1». Переносить игру с «Десной» не было ни целесообразности, ни возможности – кубковая игра стадии 1/16 финала против «ВПК-Агро» для «Олимпика» все еще висит в воздухе, поэтому календарь осенней части для команды Климовского будет напряженным.



В то же самое время, не выгоден был бы такой сценарий и для «Десны», которой в срочном порядке нужно решать проблемы с достижением желанных результатов. Ничья против донецкого «Шахтера» (2:2) была положительным моментом с точки зрения самого выступления команды Рябоконя, однако вслед за ней черниговчане вышли из международной паузы с безвольного поражения от «Днепра-1» (0:2). «Северянам» в срочном порядке необходимо добывать победу, ведь дистанция до еврокубковой зоны рискует увеличиться до серьезных значений. Подвох в том, что такая же проблема есть и у соперников, которые хотят достичь логического завершения своих стараний на старте сезона.



Команды сумели избежать ненужных дисквалификаций перед предстоящей игрой, поэтому тренерские штабы могут рассчитывать на всех имеющихся в резерве футболистов. Информации о новых повреждениях в составе обоих коллективов в течении последней недели не поступало.



Арбитр из Киевской области, Денис Шурман, выступит в качестве главного рефери в игре на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского. В карьере представителя города Вишневое уже было 28 матчей в «элитном» украинском первенстве, среди которых восемь приходится на судьбу донецкого «Олимпика» (В:2 Н:2 П:4). Черниговская «Десна» четырежды была удостоена чести провести свои игры под присмотром Шурмана (В:2 Н:1 П:1). В том числе, данный арбитр провел игру между «олимпийцами» и «северянами» в рамках зимней части сезона 2018/19 (1:1). Манера судейства умеренно строгая (5,86 предупреждений в среднем за игру в УПЛ, при 8 удалениях). Получить пенальти от Шурмана – редкость (14% от общего числа поединков).



Ориентировочные составы:



«Олимпик»: Кичак – Лебеденко, Снурницын, Цымбалюк, Пасич – Бабенко – Тейшейра, Политыло, Завийский, Бенито – Шахаб.



«Десна»: Паст – Мостовой, Тамм, Гитченко, Конопля – Огиря, Домбровский – Калитвинцев, Тотовицкий, Картушов – Дегтярев.

24 октября, суббота