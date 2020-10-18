Днепр-1 одержал первую победу, обыграв Десну

Черниговская «Десна» приехала в Днепр в качестве фаворита матча. Еще бы: подопечные Александра Рябоконя еще не проигрывали в чемпионате страны, а ведь успели сыграть и с «Динамо», и с «Шахтером». Возможно, поэтому встречу с «Днепром-1», который еще только нащупывает свою игру с новым тренером, они начали несколько вальяжно. За что очень быстро поплатились.

Гости завладели мячом и принялись перепасовываться вблизи своей штрафной, подключая и голкипера. А через минуту ошиблись, Игнатенко перехватил мяч и отдал пас на Назаренко. Тот обыгрался с Когутом и от линии штрафной нанес классный удар в ближнюю девятку – 1:0. Отметим, что для 20-летнего полузащитника это был только второй матч в старте – и второй раз он открыл счет! Пожалуй, Игор Йовичевич сделал правильный выбор.

Увы для поклонников зрелищного футбола: это был первый и последний удар в створ ворот до перерыва. Днепряне постепенно начали сбивать темп и к концу тайма «засушили» игру, насколько это было возможно. Причем делали это уверенно и аккуратно – минуты до 42-й хозяева умудрились ни разу не нарушить правила! Потом, правда, за грубый подкат Екатерина Монзуль наградила «горчичником» Адамюка…

А что же «Десна»? Пара неточных дальних ударов и навесы, с которыми справлялись защитники либо вратарь – вот и всё, что показали гости в первой половине встречи.

А вторая началась опять с атак «Днепра-1». И опять хозяевам удалось забить быстрый мяч. Булеца замыкал прострел Дубинчака, но послал мяч в перекладину. Правда, на подборе первым оказался Когут. Но пробить ему не дали – Домбровский зацепил ногу соперника. Монзуль указала на «точку». Приговор в исполнение привел Довбык: с 11-метровой отметки пробил впритирку с правой от себя штангой – вратарь хоть и угадал направление полета, но до мяча не дотянулся – 2:0!

И далее «Днепр-1» продолжал доминировать на поле. Паст наконец-то показал свое мастерство – ведь до этого два удара в створ он отразить не мог. Но справился с непростым ударом Булецы, с выстрелом Когута. А затем на выручку гостям пришла и штанга. Пихалёнок (к слову, дебютировавший за днепрян) сместился справа к центру и из полукружия штрафной пробивал в дальнюю девятку, но попал в каркас.

И только после этого «Десна» очнулась. На 72-й минуте гости нанесли свои первые в поединке удары в створ ворот. Однако Сарнавский поймал мяч после удара Гитченко, и тут же Дуглас на линии ворот принял на себя удар Тотовицкого с угла вратарской. Вмешалась система ВАР, поскольку гости уверяли, что бразилец сыграл рукой. Однако видеоассистенты разобрались в ситуации, и еще один пенальти Монзуль назначать не стала.

«Десна» не оставляла попыток забить хотя бы гол престижа, но время уходило, а точность их ударов лучше не стала. «Днепр-1» дотерпел до финального свистка. А после матча радостный Игор Йовичевич не стеснялся в выражениях: сказал игрокам, что у них есть то, что отличает настоящих мужчин )))

2:0 – и «Днепр-1», набрав 5 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице. В субботу команда едет в гости ко «Львову». «Десна» с 9-тью очками седьмая, 24 октября «северяне» принимают «Олимпик».



Украинская Премьер-лига. 6-й тур.



«Днепр-1» – «Десна» – 2:0



Назаренко (2), Довбык (50, с пенальти).



Адамюк (44), Игнатенко (76) - Мостовой (30), Картушов (62).

«Днепр-1»: Сарнавский, Адамюк, Дуглас, Логинов, Дубинчак, Игнатенко, Пихалёнок (Кравченко, 85), Назаренко (Коркишко, 78), Булеца (Ди Франко, 65), Когут (Батагов, 65), Довбык (Чичиков, 85).



«Десна»: Паст, Огиря (Хлёбас, 77), Домбровский, Тотовицкий (Шевцов, 77), Калитвинцев, Мудрык (Картушов, 59), Гитченко, Мостовой, Конопля, Имереков, Дегтярёв (Арвеладзе, 59).



Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА