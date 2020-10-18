6-й тур
Днепр-1
2 : 0
Десна
18.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 одержал первую победу, обыграв Десну

Команда Йовичевича уверенно выиграла, забив по голу в начале каждого тайма

  • 18.10.2020 21:23
  • 1507 просмотров
  • 12 комментариев
Днепр-1 одержал первую победу, обыграв Десну
© scdnipro1.com.ua

Черниговская «Десна» приехала в Днепр в качестве фаворита матча. Еще бы: подопечные Александра Рябоконя еще не проигрывали в чемпионате страны, а ведь успели сыграть и с «Динамо», и с «Шахтером». Возможно, поэтому встречу с «Днепром-1», который еще только нащупывает свою игру с новым тренером, они начали несколько вальяжно. За что очень быстро поплатились.

Гости завладели мячом и принялись перепасовываться вблизи своей штрафной, подключая и голкипера. А через минуту ошиблись, Игнатенко перехватил мяч и отдал пас на Назаренко. Тот обыгрался с Когутом и от линии штрафной нанес классный удар в ближнюю девятку – 1:0. Отметим, что для 20-летнего полузащитника это был только второй матч в старте – и второй раз он открыл счет! Пожалуй, Игор Йовичевич сделал правильный выбор.

Увы для поклонников зрелищного футбола: это был первый и последний удар в створ ворот до перерыва. Днепряне постепенно начали сбивать темп и к концу тайма «засушили» игру, насколько это было возможно. Причем делали это уверенно и аккуратно – минуты до 42-й хозяева умудрились ни разу не нарушить правила! Потом, правда, за грубый подкат Екатерина Монзуль наградила «горчичником» Адамюка…

А что же «Десна»? Пара неточных дальних ударов и навесы, с которыми справлялись защитники либо вратарь – вот и всё, что показали гости в первой половине встречи.

А вторая началась опять с атак «Днепра-1». И опять хозяевам удалось забить быстрый мяч. Булеца замыкал прострел Дубинчака, но послал мяч в перекладину. Правда, на подборе первым оказался Когут. Но пробить ему не дали – Домбровский зацепил ногу соперника. Монзуль указала на «точку». Приговор в исполнение привел Довбык: с 11-метровой отметки пробил впритирку с правой от себя штангой – вратарь хоть и угадал направление полета, но до мяча не дотянулся – 2:0!

И далее «Днепр-1» продолжал доминировать на поле. Паст наконец-то показал свое мастерство – ведь до этого два удара в створ он отразить не мог. Но справился с непростым ударом Булецы, с выстрелом Когута. А затем на выручку гостям пришла и штанга. Пихалёнок (к слову, дебютировавший за днепрян) сместился справа к центру и из полукружия штрафной пробивал в дальнюю девятку, но попал в каркас.

И только после этого «Десна» очнулась. На 72-й минуте гости нанесли свои первые в поединке удары в створ ворот. Однако Сарнавский поймал мяч после удара Гитченко, и тут же Дуглас на линии ворот принял на себя удар Тотовицкого с угла вратарской. Вмешалась система ВАР, поскольку гости уверяли, что бразилец сыграл рукой. Однако видеоассистенты разобрались в ситуации, и еще один пенальти Монзуль назначать не стала.

«Десна» не оставляла попыток забить хотя бы гол престижа, но время уходило, а точность их ударов лучше не стала. «Днепр-1» дотерпел до финального свистка. А после матча радостный Игор Йовичевич не стеснялся в выражениях: сказал игрокам, что у них есть то, что отличает настоящих мужчин )))

2:0 – и «Днепр-1», набрав 5 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице. В субботу команда едет в гости ко «Львову». «Десна» с 9-тью очками седьмая, 24 октября «северяне» принимают «Олимпик».

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Днепр-1» – «Десна» – 2:0

 Назаренко (2), Довбык (50, с пенальти).

 Адамюк (44), Игнатенко (76) - Мостовой (30), Картушов (62).

«Днепр-1»: Сарнавский, Адамюк, Дуглас, Логинов, Дубинчак, Игнатенко, Пихалёнок (Кравченко, 85), Назаренко (Коркишко, 78), Булеца (Ди Франко, 65), Когут (Батагов, 65), Довбык (Чичиков, 85). 

«Десна»: Паст, Огиря (Хлёбас, 77), Домбровский, Тотовицкий (Шевцов, 77), Калитвинцев, Мудрык (Картушов, 59), Гитченко, Мостовой, Конопля, Имереков, Дегтярёв (Арвеладзе, 59). 

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 18.10.2020 22:44
    0
    alex13, 18.10.2020 22:04
    Что это за "выиграла Зарю"? Выиграла у Зари, дятел!
    Взагалі-то це сленг.
    https://www.youtube.com/watch?v=hIIJeFOzsV4 18+, одразу попереджаю
    Слухай уважно текст останнього куплету. Якшо в облом слухати - під відео є текст, почитай.
    Ссылка
    alex13
    online
      alex13, 18.10.2020 22:04
    -1
    Интересный Паца, 18.10.2020 21:36
    И это Днепр-1 обыграл Десну, где Десна выиграла ранее Зарю, а недавно взяла ничью с Шахтером. Что это было вообще?
    Что это за "выиграла Зарю"? Выиграла у Зари, дятел!
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 18.10.2020 22:00
    +1
    BaZia, 18.10.2020 21:53
    Десна в локдауне после ЛЕ, а Днепр-1 с Йовичевичем началась новая жизнь
    Да . будем сподиватыся , что начнет возрождаться команда. Только бы судьи не мешали.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 18.10.2020 21:53
    +4
    Десна в локдауне после ЛЕ, а Днепр-1 с Йовичевичем началась новая жизнь
    Ссылка
    AleksDnipro87
    online
      AleksDnipro87, 18.10.2020 21:41
    +2
    Интересный Паца, 18.10.2020 21:36
    И это Днепр-1 обыграл Десну, где Десна выиграла ранее Зарю, а недавно взяла ничью с Шахтером. Что это было вообще?
    Это Украинская Премьер Лига
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 18.10.2020 21:41
    +2
    Молодцы, следующий Львов, так что можно поправлять турнирное положение.
    Ссылка
    Интересный Паца
      Интересный Паца, 18.10.2020 21:36
    +4
    И это Днепр-1 обыграл Десну, где Десна выиграла ранее Зарю, а недавно взяла ничью с Шахтером. Что это было вообще?
    Ссылка
    AleksDnipro87
    online
      AleksDnipro87, 18.10.2020 21:30
    +7
    С первой победой, да ещё и над таким соперником. Мало того, могли и больше мячей «вколотить» в ворота Десны. Выделю Назаренко, Дубинчака, Дугласа и Пихалёнка
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 18.10.2020 21:30
    -4
    digsum, 18.10.2020 21:27
    Кто мы?))
    Не кто, а хто!
    Ссылка
    AleksDnipro87
    online
      AleksDnipro87, 18.10.2020 21:29
    +3
    digsum, 18.10.2020 21:27
    Кто мы?))
    Днепр
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 21:28
    +2
    Для Десны без шансов, потому и не так обидно
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 18.10.2020 21:27
    +3
    Кто мы?))
    Ссылка
    AleksDnipro87
    online
      AleksDnipro87, 18.10.2020 21:30
    +7
    С первой победой, да ещё и над таким соперником. Мало того, могли и больше мячей «вколотить» в ворота Десны. Выделю Назаренко, Дубинчака, Дугласа и Пихалёнка
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 18.10.2020 21:53
    +4
    Десна в локдауне после ЛЕ, а Днепр-1 с Йовичевичем началась новая жизнь
    Ссылка
    Интересный Паца
    online
      Интересный Паца, 18.10.2020 21:36
    +4
    И это Днепр-1 обыграл Десну, где Десна выиграла ранее Зарю, а недавно взяла ничью с Шахтером. Что это было вообще?
    Ссылка
    AleksDnipro87
    online
      AleksDnipro87, 18.10.2020 21:29
    +3
    digsum, 18.10.2020 21:27
    Кто мы?))
    Днепр
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 18.10.2020 21:27
    +3
    Кто мы?))
    Ссылка
    AleksDnipro87
    online
      AleksDnipro87, 18.10.2020 21:41
    +2
    Интересный Паца, 18.10.2020 21:36
    И это Днепр-1 обыграл Десну, где Десна выиграла ранее Зарю, а недавно взяла ничью с Шахтером. Что это было вообще?
    Это Украинская Премьер Лига
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 18.10.2020 21:41
    +2
    Молодцы, следующий Львов, так что можно поправлять турнирное положение.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 21:28
    +2
    Для Десны без шансов, потому и не так обидно
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 18.10.2020 22:00
    +1
    BaZia, 18.10.2020 21:53
    Десна в локдауне после ЛЕ, а Днепр-1 с Йовичевичем началась новая жизнь
    Да . будем сподиватыся , что начнет возрождаться команда. Только бы судьи не мешали.
    Ссылка
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 18.10.2020 22:44
    0
    alex13, 18.10.2020 22:04
    Что это за "выиграла Зарю"? Выиграла у Зари, дятел!
    Взагалі-то це сленг.
    https://www.youtube.com/watch?v=hIIJeFOzsV4 18+, одразу попереджаю
    Слухай уважно текст останнього куплету. Якшо в облом слухати - під відео є текст, почитай.
    Ссылка
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