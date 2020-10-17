6-й тур
Днепр-1
0 : 0
Десна
18.10.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Заключительный поединок 6-го тура чемпионата УПЛ

  • 17.10.2020 22:45
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Днепр-1 – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© СК Днепр-1

В воскресенье, 18 октября, матчем между «Днепром-1» и «Десной» завершится программа 6-го тура украинской Премьер-лиги. Город на берегах Днепра посетят «северяне», которые занимают пятую строчку в турнирной таблице, имея в активе девять зачетных баллов, и отстают от лидеров чемпионата, «Динамо» и «Ворсклы», только на два очка. Днепряне пока - аутсайдеры первенства, они находятся на 12-м месте, заработав в пяти предыдущих матчах лишь два очка.

В прошлом туре команда Йовичевича наконец прервала проигрышную серию, сыграв вничью с полтавской «Ворсклой» (2:2). Этот поединок надолго останется в памяти болельщиков, ведь от поражения днепряне спаслись на последней добавленной минуте матча, отличился Сергей Булеца. Оттолкнулась ли команда от дна, покажут ближайшие матчи «Днепра-1», а пока отмечаем бойцовские качества футболистов, которые боролись до конца игрового времени.

Во время паузы в чемпионате, вызванной матчами сборных, команда Игоря Йовичовича сыграла спарринг против «Яруда» со Второй лиги. Представитель высшего дивизиона, без сборников в составе, оказался намного сильнее соперника и без проблем победил со счетом 5:0. Стоит отметить возвращение в состав после травм Сергея Логинова и Алексея Хобленко, они должны повысить вариативность состава днепрян. Также клуб подписал контракт с Дмитрием Коркишко, который был игроком основы в прошлом сезоне. Поэтому к поединку с «Десной» днепровская команда подойдет во всеоружии, только Андрей Цуриков не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Черниговская «Десна» сделала мини-сенсацию в 5-м туре УПЛ, сыграв вничью с донецким «Шахтером» (2:2). Таким образом, беспроигрышная серия команды Александра Рябоконя длится с начала чемпионата и уже насчитывает пять поединков. В нынешнем сезоне «Десна» сыграла два матча на выезде, оба завершились мировой: с лидером чемпионата киевским «Динамо» (0:0) и с новичком Премьер-лиги «Ингульцом» (1:1). В составе черниговцев под вопросом участие в игре с «Днепром-1» Паста, Имерекова и Хлебаса, которые находились на самоизоляции. Однако смогут сыграть Мудрик, который пропускал матч с «горняками» из-за условий аренды, и Картушов, который восстановился после повреждения.

В очных противостояниях между соперниками преимущество на стороне черниговской команды: одна победа (1:0) на выезде и домашняя ничья (1:1) в прошлом сезоне. Статистика говорит, что наиболее вероятным исходом поединка между «Днепром-1» и «Десной» является ничья. Но стоит помнить, что днепряне будут стремиться одержать первую победу в чемпионате. Впрочем, «северяне» не та команда, которая согласится на такой результат.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Сарнавский – Дубинчак, Адамюк, Дуглас, Тейлор, Батагов, Игнатенко, Когут, Пихаленок, Хобленко, Довбик.

«Десна»: Литовка – Мостовой, Тамм, Ермаков, Полегенько, Огиря, Домбровский, Мудрик, Калитвинцев, Тотовицкий, Будковский.

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18 октября, воскресенье

«Днепр-1» – «Десна»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
ДНЕПР-1 — ДЕСНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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