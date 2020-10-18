6-й тур
Днепр-1
2 : 0
Десна
18.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Десна – 2:0. Выбрались со дна. Видео голов и обзор матча

Смотрите голы Назаренко и Довбика, а также видеообзор матча 7-го тура УПЛ

  • 18.10.2020 22:02
  • 442 просмотра
  • 0 комментариев
Днепр-1 – Десна – 2:0. Выбрались со дна. Видео голов и обзор матча
© СК Днепр-1

18 октября состоялся матч 6-го тура УПЛ, в котором «Днепр-1» нанес поражение черниговской «Десне» (2:0).

Смотрите видео голов и обзор матча «Днепр-1» – «Десна» – 2:0.

ГОЛ! 1:0. Александр Назаренко, 2 мин.

ГОЛ! 2:0. Артем Довбик, 49 мин (пенальти)

События матча
50' ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Днепр-1).
2' ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Днепр-1).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТСН

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности