Днепр-1 – Десна – 2:0. Выбрались со дна. Видео голов и обзор матча

18 октября состоялся матч 6-го тура УПЛ, в котором «Днепр-1» нанес поражение черниговской «Десне» (2:0).
Смотрите видео голов и обзор матча «Днепр-1» – «Десна» – 2:0.
ГОЛ! 1:0. Александр Назаренко, 2 мин.
ГОЛ! 2:0. Артем Довбик, 49 мин (пенальти)
События матча
|50'
|ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Днепр-1).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Днепр-1).
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Источник — ТСН
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