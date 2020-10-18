ЙОВИЧЕВИЧ: «Когда приходит новый тренер, происходит маленькая революция»

Главный тренер СК «Днепр-1» Игор Йовичевич на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу над «Десной» (2:0) в матче 6-го тура УПЛ:

- Вы на некоторое время закрыли клуб от общения с прессой, чтобы не мешали готовиться. Прокомментируйте цикл подготовки и футбол, который был сегодня.

- Думаю, что сегодня команда заслужила победу. Пауза, которая была в чемпионате помогла нам объединиться и лучше изучить друг друга, понять идею. И план на матч был выполнен почти досконально. Во многом помог нам быстрый гол, который нарушил планы «Десны». Эта команда очень хорошая и неприятная для соперника, имеет индивидуально сильных футболистов, которые могут сыграть остро на контратаках. В этом чемпионате они потерпели первое поражение. Мы не дали им почти ничего создать, потому что наша структура игры получилась, и это радует меня как тренера. Это придаст нам уверенности в дальнейшем движении.

- Прокомментируйте игру Назаренко, который и за сборную неплохо выглядит, и сегодня был забивалой этой победы ...

- Он молодой воспитанник клуба, наше оружие и золото. Мы его отшлифуем, чтобы был еще лучшим. Он молод, и имеет многому научиться. Его гол - это награда за самоотдачу, желание, которое он демонстрирует на поле.

- Вы постоянно подсказывали играть вперед. Это часть стратегии?

- Один из принципов, которые у меня есть - играть на половине поля соперника. Таким образом мы забили первый гол - из-за прессинга, который не дал «Десне» выйти из обороны. Мы еще должны немножко научить садиться назад, когда соперник давит. Должны повысить линию и уменьшить возможности соперника для маневра. Тогда остаются только длинные передачи, которые должен видеть перед собой линия обороны. Еще раз скажу, что выполнили план на матч. Делали то, что планировали, с мячом, а без него закрывали определенное пространство. Полностью контролировали мяч и пространство.

- Назовите главное из того, что во время паузы вам удалось изменить в команде?

- Когда приходит новый тренер, проходит маленькая революция. Всегда есть желание изменить ход событий и психологическое состояние команды. Мы за это время много работали и продолжаем работать над повышением психологического состояния. Футбол - игра эмоций. Насколько ты их имеешь, насколько имеешь улыбку на лице, так твой футбол может быть успешным. Есть еще нюансы. Еще много работы, чтобы команда полностью восприняла наши идеи. Сегодня все в команде молодцы, показали психологическую мощь, мощь, единство, агрессивность и желание победить очень и очень неудобную команду.

- Когда будет готов играть Хобленко?

- Врачи говорят о двух неделях, но надеюсь, что это будет немного меньше. Посмотрим в ближайшие 3-4 дня, сможет ли он сыграть с ФК «Львов», будет готовиться уже к «Динамо». Восстановление идет хорошим путем. Жаль, что он получил травму на тренировке. Также вижу, что Дуглас имеет проблему с икроножной мышцей; у Довбика, врачи сказали, что больше судорога, чем травма.

- Мы успели провести матч со зрителями, сегодня снова трибуны были пусты. Что скажете болельщикам, которые радуются вместе с командой?

- Эту победу я посвящаю болельщикам. В последнем матче, когда мы забили гол на последних секундах, я увидел, насколько они для нас важны. Нашими победами хотим вернуть болельщиков на трибуны. Будем скромны, будем пахать, рыгать и идти от матча к матчу и надеемся, что болельщики вернутся на трибуны. Знаем, что непростая ситуация с COVID-19, и должны быть ответственными.