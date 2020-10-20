Матч Десна – Олимпик перенесен в Киев

В Чернигове играть тоже нельзя

  • 20.10.2020 16:18
  • 751 просмотр
  • 1 комментарий
Матч Десна – Олимпик перенесен в Киев
© ФК Десна Чернигов

Матч седьмого тура чемпионата Украины «Десна» - «Олимпик» перенесен в Киев из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе. Об этом сообщает черниговский клуб.

«Чернигов попал в «красную зону», поэтому сейчас и в нашем городе нельзя проводить футбольные матчи. Наш клуб обратился с просьбой к ФК «Олимпик» по изменению хозяина матча - сейчас играем в Киеве, а матч второго круга - в Чернигове. Мы благодарны ФК «Олимпик» за понимание ситуации», - говорится в официальном заявлении «Десны».

Встреча пройдет 24 октября в 17:00 на стадионе «Динамо» имени Лобановского.

Напомним, матч «Ворскла» - «Шахтер» перенесен в Александрию.

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Источник — ФК Десна

(6 голосов)

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Комментарии
    APL
    online
      APL, 20.10.2020 16:21
    0
    Кроти зрада...ДЧ перенесла матч, що скажете? Чи ви тільки перенесені матчі ДК коментуєте? Де все куплено, підмазано і т.д. і т.п.?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 20.10.2020 16:21
    0
    Кроти зрада...ДЧ перенесла матч, що скажете? Чи ви тільки перенесені матчі ДК коментуєте? Де все куплено, підмазано і т.д. і т.п.?
    Ссылка
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