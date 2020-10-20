Матч Десна – Олимпик перенесен в Киев

Матч седьмого тура чемпионата Украины «Десна» - «Олимпик» перенесен в Киев из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе. Об этом сообщает черниговский клуб.

«Чернигов попал в «красную зону», поэтому сейчас и в нашем городе нельзя проводить футбольные матчи. Наш клуб обратился с просьбой к ФК «Олимпик» по изменению хозяина матча - сейчас играем в Киеве, а матч второго круга - в Чернигове. Мы благодарны ФК «Олимпик» за понимание ситуации», - говорится в официальном заявлении «Десны».

Встреча пройдет 24 октября в 17:00 на стадионе «Динамо» имени Лобановского.

Напомним, матч «Ворскла» - «Шахтер» перенесен в Александрию.