В Полтаве играть нельзя. Матч Ворскла - Шахтер перенесен в другой город

Встреча состоится в Александрии, время начала матча изменилось

  • 20.10.2020 15:43
  • 3189 просмотров
  • 10 комментариев
В Полтаве играть нельзя. Матч Ворскла - Шахтер перенесен в другой город
© ФК Ворскла

Дирекции УПЛ запретили проведение матча 7-го тура УПЛ «Ворскла» - «Шахтер» в Полтаве. Причиной стала сложная эпидемиологическая ситуация в городе.

Встреча решено провести 24 октября в 14:00 на КСК «Ника», что в Александрии. Игра пройдет без зрителей. Игру вживую будет показано в эфире телеканала «Футбол 1».

Также сообщается, что молодежный и юношеский составы ворсклян свои матчи сыграют в 12:00 - соответственно 23-го и 24-го октября (также при пустых трибунах). Место проведения - стадион «Ворскла-Смена» в Нижних Млинах.

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Источник — ФК Ворскла

(10 голосов)

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Комментарии
    SeM077
      SeM077, 20.10.2020 17:20
    0
    con clusion, 20.10.2020 17:00
    Алё Полтава! Это Полтава? Вы меня слышитие?
    А почему не на стадионе ФК «Кремень»???
    Може тому що там штучне поле?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 20.10.2020 17:18
    0
    Цікаво, чому цей матч не зіграти в Києві, а в другому колі в Полтаві?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 20.10.2020 17:05
    0
    Клас !!!
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 20.10.2020 17:01
    0
    umnuy2, 20.10.2020 16:56
    Скоро опять будем только Беларусь смотреть
    Можно там и играть было бы, если бы не разср*лись.)
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 20.10.2020 17:00
    0
    Алё Полтава! Это Полтава? Вы меня слышитие?
    А почему не на стадионе ФК «Кремень»???
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.10.2020 16:56
    +2
    Скоро опять будем только Беларусь смотреть
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 20.10.2020 16:55
    +1
    Ну, вот сейчас после переноса матча ясно, что ШД в упадке. Ну кто ещё находится в таких тепличных условиях, кто? ШД даже полуфинал кубка не играл из-за стадиона в Полтаве, было такое, помним же. Ворскла -- не одноклассник ШД, да ещё и лидер, поэтому будет биться, А какие ШД приедут из Мадрида ясно всем. Вот чего стоят слова палкина, что ШД играет честно, было бы сказано. Жульё это и есть ШД.
    Ссылка
    Дима Чуйко
      Дима Чуйко, 20.10.2020 16:30
    -4
    Sauron, 20.10.2020 16:11
    Вот гады, лишили Ворсклу домашнего стадиона.
    Когда Киев был в красной зоне, кроты тоже в Александрии играли?
    Киев ещё не был в красной зоне
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 20.10.2020 16:11
    +5
    Вот гады, лишили Ворсклу домашнего стадиона.
    Когда Киев был в красной зоне, кроты тоже в Александрии играли?
    Ссылка
    pancratev
      pancratev, 20.10.2020 16:08
    +1
    Все против ржавых бомжей,бедненькие кроты их так обижают.Скунси кротячи помните как ви на гавно исходили о новости что Динамо играют все игры дома, а вот эту новость прокоментируйте.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 20.10.2020 16:11
    +5
    Вот гады, лишили Ворсклу домашнего стадиона.
    Когда Киев был в красной зоне, кроты тоже в Александрии играли?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.10.2020 16:56
    +2
    Скоро опять будем только Беларусь смотреть
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 20.10.2020 16:55
    +1
    Ну, вот сейчас после переноса матча ясно, что ШД в упадке. Ну кто ещё находится в таких тепличных условиях, кто? ШД даже полуфинал кубка не играл из-за стадиона в Полтаве, было такое, помним же. Ворскла -- не одноклассник ШД, да ещё и лидер, поэтому будет биться, А какие ШД приедут из Мадрида ясно всем. Вот чего стоят слова палкина, что ШД играет честно, было бы сказано. Жульё это и есть ШД.
    Ссылка
    pancratev
      pancratev, 20.10.2020 16:08
    +1
    Все против ржавых бомжей,бедненькие кроты их так обижают.Скунси кротячи помните как ви на гавно исходили о новости что Динамо играют все игры дома, а вот эту новость прокоментируйте.
    Ссылка
    SeM077
      SeM077, 20.10.2020 17:20
    0
    con clusion, 20.10.2020 17:00
    Алё Полтава! Это Полтава? Вы меня слышитие?
    А почему не на стадионе ФК «Кремень»???
    Може тому що там штучне поле?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 20.10.2020 17:18
    0
    Цікаво, чому цей матч не зіграти в Києві, а в другому колі в Полтаві?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 20.10.2020 17:05
    0
    Клас !!!
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 20.10.2020 17:01
    0
    umnuy2, 20.10.2020 16:56
    Скоро опять будем только Беларусь смотреть
    Можно там и играть было бы, если бы не разср*лись.)
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 20.10.2020 17:00
    0
    Алё Полтава! Это Полтава? Вы меня слышитие?
    А почему не на стадионе ФК «Кремень»???
    Ссылка
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