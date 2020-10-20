В Полтаве играть нельзя. Матч Ворскла - Шахтер перенесен в другой город

Дирекции УПЛ запретили проведение матча 7-го тура УПЛ «Ворскла» - «Шахтер» в Полтаве. Причиной стала сложная эпидемиологическая ситуация в городе.
Встреча решено провести 24 октября в 14:00 на КСК «Ника», что в Александрии. Игра пройдет без зрителей. Игру вживую будет показано в эфире телеканала «Футбол 1».
Также сообщается, что молодежный и юношеский составы ворсклян свои матчи сыграют в 12:00 - соответственно 23-го и 24-го октября (также при пустых трибунах). Место проведения - стадион «Ворскла-Смена» в Нижних Млинах.
Источник — ФК Ворскла
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А почему не на стадионе ФК «Кремень»???
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