Справились без Максимова. Ворскла не пустила Олимпик в зону еврокубков

Обе команды на старте сезона показали хорошие результаты. «Олимпийцы» одержали три победы, продемонстрировав содержательную игру в атаке, уступив только «Динамо» и «Шахтеру», «Ворскла» же и вовсе выдала беспроигрышную пятиматчевую серию и находилась в тройке лидеров. Однако, именно хозяева считались фаворитами матча. В паузе на матчи национальных сборных в «Ворсклу» пришел короновирус, в результате чего главный тренер команды Юрий Максимов не смог руководить своими подопечными, отсутствовали Ребенок, Скляр и Кане, а заявка полтавчан на игру была неполной. У «олимпийцев» проблем с составом не было никаких, удивило только отсутствие в старте лидера атак Шахаба, место которого занял Каргбо.

Первые минуты прошли в более-менее равной борьбе, после чего хозяева забрали мяч под свой контроль и заперли соперника на его половине поля. Ко всем проблемам «Ворсклы» добавилась травма Сапая, который был вынужден уступить свое место молодому Челядину уже на 11-й минуте. Не совсем уверенно в начале встречи действовал центральный защитник полтавчан Альюн, «благодаря» которому дважды возникало напряжение около ворот Ризныка. Сначала высоченный француз едва не срезал мяч в свои ворота после прострела, но голкипер был начеку, а спустя несколько минут Альюн перед линией своей штрафной подарил мяч Каргбо, на удар которого среагировал Ризнык. Был хороший момент и у Политыло, который слева ворвался в штрафную и низом пробил в дальний угол, Ризнык отбил мяч перед собой, а находившийся перед голкипером Завийский был в оффсайде.

Стартовая активность донетчан быстро сменилась затишьем, хозяева продолжали контролировать мяч, но с течением времени все больше борьбы проходило вдали от ворот полтавской команды. По истечении трети матча создали свой мини-момент и гости, когда Кичак поспешно выбежал из ворот в район угла штрафной, но опередивший голкипера Васин не сумел пробить по нужной траектории и попал мячом в стража ворот.По большому счету, в первом тайме соперники на гол не наиграли, поэтому результат на табло был отображением происходивших на поле событий.

После перерыва полтавчане добавили в плане движения и контроля мяча и именно они на первых минутах диктовали сопернику свои условия. Подобное положение и игра команды в атаке не могло устраивать главного тренера хозяев Климовского, который вскоре провел сразу двойную замену, усилив нападение выходом Шахаба и Бенито. Однако, замены на общий характер матча никак не повлияли. Наоборот, соперники стали играть еще осторожнее и практически перестали угрожать воротам друг друга.

Гол в ворота «Олимпика» пришел очень неожиданно. Пуцлин от центральной линии поля выполнил простой заброс в штрафную, где сразу два центральных защитника хозяев позволили вышедшему недавно на замену Щербаку зацепиться за мяч и сбросить под удар Кулачу. Кичак практически наверняка взял бы удар несильный форварда из района угла вратарской, но гостям помог рикошет от ноги Цымбалюка, после чего мяч оказался в сетке.

Только после пропущенного мяча «олимпийцы» взвинтили темп и вскоре вполне могли сравнять счет, но Ризнык забрал мяч после отличного удара Тейшейры со штрафного.Супершанс сравнять счет упустил на 88-й минуте Бенито, после проникающей передачи Кравчука с нескольких метров пробившего рядом с верхним углом.

«Ворскла» впервые в истории сохранила свои ворота в неприкосновенности в выездной игре против «Олимпика» и после сегодняшней победы догнала по очкам «Динамо», уступая лидеру только в разнице мячей. Уже в следующем туре на сегодняшних соперников ожидают очень тяжелые матчи, полтавчане на своем поле сыграют с «Шахтером», а «Олимпик» ожидает непростой выезд в Чернигов.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Олимпик» – «Ворскла» - 0:1



Кулач, 70

Тейшейра, 45, Альваренга, 47 – Якубу, 46, Резник, 90+4

Якубу, 90+2 (повторное предупреждение)

«Олимпик»: Кичак – Лебеденко, Снурницын, Цымбалюк, Пасич – Бабенко – Тейшейра (Чогадзе, 84), Завийский (А. Кравчук, 75), Политыло (Романовский, 84), Альваренга (Бенито, 57) – Каргбо (Шахаб, 57).

«Ворскла»: Резник – Сапай (Челядин, 11), Альюн, Чеснаков, Якубу – Васин (Щербак, 64), Пуцлин, Пердута, Семилет (Д. Кравчук, 46) – Степанюк, Кулач.

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).



Удары (в створ): 10 (5) – 3 (2)

Угловые: 1 – 2

Оффсайды: 3 – 0.

ОЛИМПИК-ВОРСКЛА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 10°C