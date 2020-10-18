6-й тур
Олимпик Д
0 : 1
Ворскла
18.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Справились без Максимова. Ворскла не пустила Олимпик в зону еврокубков

Минимальное преимущество полтавчанам принес точный удар Владислава Кулача

  • 18.10.2020 15:55
  • 1748 просмотров
  • 7 комментариев
Справились без Максимова. Ворскла не пустила Олимпик в зону еврокубков
© УПЛ

Обе команды на старте сезона показали хорошие результаты. «Олимпийцы» одержали три победы, продемонстрировав содержательную игру в атаке, уступив только «Динамо» и «Шахтеру», «Ворскла» же и вовсе выдала беспроигрышную пятиматчевую серию и находилась в тройке лидеров. Однако, именно хозяева считались фаворитами матча. В паузе на матчи национальных сборных в «Ворсклу» пришел короновирус, в результате чего главный тренер команды Юрий Максимов не смог руководить своими подопечными, отсутствовали Ребенок, Скляр и Кане, а заявка полтавчан на игру была неполной. У «олимпийцев» проблем с составом не было никаких, удивило только отсутствие в старте лидера атак Шахаба, место которого занял Каргбо.

Первые минуты прошли в более-менее равной борьбе, после чего хозяева забрали мяч под свой контроль и заперли соперника на его половине поля. Ко всем проблемам «Ворсклы» добавилась травма Сапая, который был вынужден уступить свое место молодому Челядину уже на 11-й минуте. Не совсем уверенно в начале встречи действовал центральный защитник полтавчан Альюн, «благодаря» которому дважды возникало напряжение около ворот Ризныка. Сначала высоченный француз едва не срезал мяч в свои ворота после прострела, но голкипер был начеку, а спустя несколько минут Альюн перед линией своей штрафной подарил мяч Каргбо, на удар которого среагировал Ризнык. Был хороший момент и у Политыло, который слева ворвался в штрафную и низом пробил в дальний угол, Ризнык отбил мяч перед собой, а находившийся перед голкипером Завийский был в оффсайде.

Стартовая активность донетчан быстро сменилась затишьем, хозяева продолжали контролировать мяч, но с течением времени все больше борьбы проходило вдали от ворот полтавской команды. По истечении трети матча создали свой мини-момент и гости, когда Кичак  поспешно выбежал из ворот в район угла штрафной, но опередивший голкипера Васин не сумел пробить по нужной траектории и попал мячом в стража ворот.По большому счету, в первом тайме соперники на гол не наиграли, поэтому результат на табло был отображением происходивших на поле событий.

После перерыва полтавчане добавили в плане движения и контроля мяча и именно они на первых минутах диктовали сопернику свои условия. Подобное положение и игра команды в атаке не могло устраивать главного тренера хозяев Климовского, который вскоре провел сразу двойную замену, усилив нападение выходом Шахаба и Бенито. Однако, замены на общий характер матча никак не повлияли. Наоборот, соперники стали играть еще осторожнее и практически перестали угрожать воротам друг друга.

Гол в ворота «Олимпика» пришел очень неожиданно. Пуцлин от центральной линии поля выполнил простой заброс в штрафную, где сразу два центральных защитника хозяев позволили вышедшему недавно на замену Щербаку зацепиться за мяч и сбросить под удар Кулачу. Кичак практически наверняка взял бы удар несильный форварда из района угла вратарской, но гостям помог рикошет от ноги Цымбалюка, после чего мяч оказался в сетке.

Только после пропущенного мяча «олимпийцы» взвинтили темп  и вскоре вполне могли сравнять счет, но Ризнык забрал мяч после отличного удара Тейшейры со штрафного.Супершанс сравнять счет упустил на 88-й минуте Бенито, после проникающей передачи Кравчука с нескольких метров пробившего рядом с верхним углом.

«Ворскла» впервые в истории сохранила свои ворота в неприкосновенности в выездной игре против «Олимпика» и после сегодняшней победы догнала по очкам «Динамо», уступая лидеру только в разнице мячей. Уже в следующем туре на сегодняшних соперников ожидают очень тяжелые матчи, полтавчане на своем поле сыграют с «Шахтером», а «Олимпик» ожидает непростой выезд в Чернигов.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Олимпик» – «Ворскла» - 0:1

Кулач, 70

 Тейшейра, 45, Альваренга, 47 – Якубу, 46, Резник, 90+4

 Якубу, 90+2 (повторное предупреждение)

«Олимпик»: Кичак – Лебеденко, Снурницын, Цымбалюк, Пасич – Бабенко – Тейшейра (Чогадзе, 84), Завийский (А. Кравчук, 75), Политыло (Романовский, 84), Альваренга (Бенито, 57) – Каргбо (Шахаб, 57).

«Ворскла»: Резник – Сапай (Челядин, 11), Альюн, Чеснаков, Якубу – Васин (Щербак, 64), Пуцлин, Пердута, Семилет (Д. Кравчук, 46) – Степанюк, Кулач.

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Динамо»  им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 10 (5) – 3 (2)
Угловые: 1 – 2
Оффсайды: 3 – 0.

ОЛИМПИК-ВОРСКЛА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 10°C

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Илья Береза, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 18.10.2020 16:36
    +1
    Ущербные опять третьи.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 18.10.2020 16:26
    -1
    Молодцы Ворскла. Это не какой-нибудь Шахтер, который умеет играть только с фармами.
    Ссылка
    Olma Sharp
    online
      Olma Sharp, 18.10.2020 16:23
    +4
    Шахтёр начинает бороться за 4 место.
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 18.10.2020 16:10
    +4
    Якуба гарно грав. Його не вистачатиме проти шахти.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 18.10.2020 16:00
    +6
    Браво команда без 7 игроков основы.Вырвать победу против очень сильной и забивающей команды.Особенный респект Кулачу !Всем здоровья !
    Ссылка
    Виталий Тараненко
      Виталий Тараненко, 18.10.2020 15:59
    +2
    Прогноз sport.ua 3:1 Абасрались? Позорище
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 15:58
    +4
    Дело Олимпика это бомбить крестьян внизу таблицы.)
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 18.10.2020 16:00
    +6
    Браво команда без 7 игроков основы.Вырвать победу против очень сильной и забивающей команды.Особенный респект Кулачу !Всем здоровья !
    Ссылка
    Olma Sharp
    online
      Olma Sharp, 18.10.2020 16:23
    +4
    Шахтёр начинает бороться за 4 место.
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 18.10.2020 16:10
    +4
    Якуба гарно грав. Його не вистачатиме проти шахти.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 15:58
    +4
    Дело Олимпика это бомбить крестьян внизу таблицы.)
    Ссылка
    Виталий Тараненко
      Виталий Тараненко, 18.10.2020 15:59
    +2
    Прогноз sport.ua 3:1 Абасрались? Позорище
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 18.10.2020 16:36
    +1
    Ущербные опять третьи.
    Ссылка
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