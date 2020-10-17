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Ворскла
18.10.2020 14:00   ТВ-трансляция: 

Олимпик – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Смогут ли «олимпийцы» воспользоваться кадровыми проблемами полтавчан?

  • 17.10.2020 14:24
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Олимпик – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ua-football.com

Воскресную программу 6-го тура украинской Премьер-лиги откроет матч на киевском стадионе «Динамо» им. В. Лобановского. Донецкий «Олимпик» принимает одного из лидеров чемпионата, «Ворсклу».

К сожалению, полтавчане выйдут на игру далеко не в оптимальном составе. Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов сдал два положительных теста на коронавирус. Такая же ситуация у двух его помощников, так что команду в Киев везет тренер вратарей Сергей Долганский. Кроме того, сразу семь игроков основного состава также заболели. А буквально накануне выезда в столицу еще два футболиста ушли на самоизоляцию. 

В общем, ситуация у полтавчан близка к катастрофической. Очень обидно будет проиграть, тем более что «Олимпик» в случае победы обойдет «Ворсклу» в турнирной таблице. В пяти стартовых турах дончане потерпели два поражения от фаворитов, «Динамо» и «Шахтера». Остальные три поединка выиграли, забивая по 3 мяча в каждом. В активе полтавчан также три победы, но еще и две ничьих в двух последних турах.

Однако набрать очки в матче с «Олимпиком» в сложившейся ситуации полтавчанам будет весьма непросто. Тем более, что и статистика не совсем на стороне «Ворсклы». Команды провели между собой 19 матче в чемпионатах и Кубке. Да, полтавчане одержали 6 побед, дончане – 5. Но при этом «Ворскла» только однажды выиграла на выезде, и случилось это еще в декабре 2017-го. Зато у «Олимпика» в 9-ти домашних поединках по 4 победы и 4 ничьих. Что касается прошлого сезона, то команды обменялись домашними победами на первом этапе чемпионата, а на втором обе их встречи завершились вничью.

Так что команда Игоря Климовского имеет все шансы улучшить статистику встреч с «Ворсклой», но – что куда важнее – заработать 3 очка и подняться в турнирной таблице. Тем более, что в нынешнем сезоне команда удивляет специалистов и болельщиков. «Олимпик» является самой зрелищной командой чемпионата – в матчах с его участием забивается в среднем 3,8 гола! Дончане наносят в среднем 11,17 удара в створ – согласитесь, очень неплохой показатель. Одним словом, все шансы, что мы увидим зрелищный поединок. Букмекеры отдают явное предпочтение «Олимпику». А мы рискнем спрогнозировать, что дончане одержат уверенную победу, забив как минимум трижды.

Ориентировочные составы:
«Олимпик»: Кичак, Лебеденко, Снурницын, Гришко, Ксенз, Бабенко, Каргбо, Политыло, Чогадзе, Бенито, Шахаб.
«Ворскла»: Ризнык, Чеснаков, Яворский, Ндиайе, Пердута, Щербак, Пуцлин, Якубу, Опанасенко, Ребенок, Кулач.

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18 октября, воскресенье

«Олимпик» — «Ворскла»
Киев. Стадион «Динамо» им. В. Лобановского. 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ОЛИМПИК - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Прогноз Sport.ua — 3:1
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Клим Лавренюк, Sport.ua

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