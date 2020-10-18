Наставник Олимпика – о матче с Ворсклой: «Обидно проигрывать такие матчи»

«Олимпик» на своем поле проиграл «Ворскле», которая из-за эпидемии коронавируса не смогла задействовать ведущих игроков и приехала во главе с тренером вратарей.

«У Ворсклы за весь матч был всего один момент и соперник его использовал. Мы же полностью контролировали игру, имели ряд возможностей для взятия ворот, но не смогли их реализовать. Обидно проигрывать такие матчи. Олимпик не заслуживал поражения.

Но ничего уже не изменишь. Будем двигаться дальше. Я поблагодарил ребят за игру. К футболистам претензий у меня нет. Почему не вышел с первых минут Шахаб? Он выпал на несколько дней из-за болезни и не прошел с нами полностью весь подготовительный цикл к этому матчу. Мы решили его придержать и выпустить во втором тайме», - сказал наставник «Олимпика» Игорь Климовский.

После шести туров у «Олимпика» в активе 9 очков.