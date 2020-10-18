В воскресенье, 18-го октября, состоялся поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Олимпик» проиграл полтавской «Ворскле».
Единственный гол в матче забил Владислав Кулач.
«Олимпик» – «Ворскла» - 0:1
Кулач, 70
Лучшие моменты первого тайма
Видео гола Кулача
Обзор матча
События матча
|90'
|Наджиб Якубу (Ворскла) получает красную карточку.
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кулач (Ворскла).
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Источник — Sport.ua
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