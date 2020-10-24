Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Слишком многое позволили Десне в атаке»

Главный тренер «Олимпика» Игорь Климовский остался недоволен игрой своей команды в обороне. «Олимпик» дома уступил «Десне» 0:2.

«Мы слишком много позволили сопернику создать в атаке. В таком поединке надо выгрызать мяч, отбирать его на каждом участке поля, не давать сопернику свободных зон. «Десна» чувствовала себя слишком свободно на нашей половине поля».

«У нас выпал Иван Зотько. Он сломал ключицу. Потребуется операция. На его позиции сегодня вышел новый игрок. Для него это была первая игра на таком уровне. Мы допустили очень много ошибок в обороне. Предстоит много работы по разбору этого матча».

«Мы разбирали «Десну», знали, что они очень часто играют длинными забросами. Именно так и пришел первый гол в наши ворота. Второй гол, кстати, был забит с офсайда. Мы только что посмотрели в раздевалке повтор».

«Дебют Иссиаре Драма? Он очень хорошо показал себя в тренировочном процессе, и мы решили поставить его сегодня в состав. Да, были ошибки, но были и хорошие моменты. Как для первого раза, он очень неплохо выглядел», - сказал Игорь Климовский.

После 7-ми туров у «Олимпика» 9 очков и седьмое место в турнирной таблице.