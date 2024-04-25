Не Судаков. Сабо назвал игрока сборной Украины, который переедет за границу

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о полузащитнике «Динамо» Владимире Бражко.

«Для меня номер 1 – это Бражко. Он первым уедет за границу. У него есть хорошие качества: отбор, видение поля, передачи, отличный удар. Другого такого футболиста в чемпионате Украины я не вижу. Судаков меня не поражает, он трудоспособен, но я не вижу, чтобы он хорошо работал в отборе как полузащитник», – рассказал Сабо.

В этом сезоне Бражко провел за «Динамо» 25 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативных передачи.

Ранее Бражко расхвалил лидер «Шахтера» Тарас Степаненко.