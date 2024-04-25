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  4. Не Судаков. Сабо назвал игрока сборной Украины, который переедет за границу
Украина. Премьер лига
25 апреля 2024, 18:34 |
1040
1

Не Судаков. Сабо назвал игрока сборной Украины, который переедет за границу

Экс-тренер «Динамо» расхвалил Владимира Бражко

25 апреля 2024, 18:34 |
1040
1
Не Судаков. Сабо назвал игрока сборной Украины, который переедет за границу
Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о полузащитнике «Динамо» Владимире Бражко.

«Для меня номер 1 – это Бражко. Он первым уедет за границу. У него есть хорошие качества: отбор, видение поля, передачи, отличный удар. Другого такого футболиста в чемпионате Украины я не вижу. Судаков меня не поражает, он трудоспособен, но я не вижу, чтобы он хорошо работал в отборе как полузащитник», – рассказал Сабо.

В этом сезоне Бражко провел за «Динамо» 25 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативных передачи.

Ранее Бражко расхвалил лидер «Шахтера» Тарас Степаненко.

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Источник: Арсенал и Челси интересуются игроком сборной Украины
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Йожеф Сабо Владимир Бражко Динамо Киев Украинская Премьер-лига Георгий Судаков Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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whitebell81
Обидва гідні, але вони разнопланові. Судаков більше на атаку та плеймейкер, Бражко - більш руйнивний та зв'язок між захистом на нападниками. Як можна зрівнювати
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