Кто будет основным на Евро? Степаненко оценил своего конкурента

Хавбек Тарас Степаненко из-за травмы пропустил решающие матчи отбора на Евро-2024, что позволило дебютировать в центре поля Владимиру Бражко.

Опытный игрок оценил своего конкурента.

«Владимир – из Запорожья, а там много трудолюбивых людей, этот характер передается от родителей. Владимир хорошо сыграл, помог команде выйти на Евро. И за «Динамо» хорошо играет».

«Классно, когда молодые игроки развиваются. Так и должно быть, что идет смена поколений у нас в национальной команде», — считает Степаненко.

Ожидается, что и Степаненко, и Бражко будут в итоговом списке Сергея Реброва на чемпионат Европы, где Украина сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.