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  4. Кто будет основным на Евро? Степаненко оценил своего конкурента
Чемпионат Европы
10 апреля 2024, 18:28 |
449
0

Кто будет основным на Евро? Степаненко оценил своего конкурента

Тарасу понравилась игра Бражко

10 апреля 2024, 18:28 |
449
0
Кто будет основным на Евро? Степаненко оценил своего конкурента
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Хавбек Тарас Степаненко из-за травмы пропустил решающие матчи отбора на Евро-2024, что позволило дебютировать в центре поля Владимиру Бражко.

Опытный игрок оценил своего конкурента.

«Владимир – из Запорожья, а там много трудолюбивых людей, этот характер передается от родителей. Владимир хорошо сыграл, помог команде выйти на Евро. И за «Динамо» хорошо играет».

«Классно, когда молодые игроки развиваются. Так и должно быть, что идет смена поколений у нас в национальной команде», — считает Степаненко.

Ожидается, что и Степаненко, и Бражко будут в итоговом списке Сергея Реброва на чемпионат Европы, где Украина сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.

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сборная Украины по футболу Владимир Бражко Тарас Степаненко Евро-2024 Динамо Киев Шахтер Донецк
Источник Профутбол Digital
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