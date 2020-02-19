Рома
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Гент
20.02.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Рома – Гент. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка 1/16 финала Лиги Европы

  • 19.02.2020 16:30
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Рома – Гент. Текстовая трансляция матча
© lapresse.ca

Во вторник, 20-го февраля, состоится первый поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Рома» будет принимать «Гент». Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Предстоящая встреча вызывает повышенный интерес у украинских любителей футбола. В составе бельгийского клуба выступают трое наших соотечественников, которые являются игроками основной обоймы «буйволов». Правда, форвард сборной Украины Роман Яремчук в данный момент восстанавливается после операции на ахилловом сухожилии. Зато лидерские функции взял на себя Роман Безус, который отмечается результативными действиями в чемпионате Бельгии. Ну и в обороне «Гента» практически без замен играет Игорь Пластун. Соперником «буйволов» в 1/16 финала Лиги Европы стала римская «Рома», которую возглавляет экс-наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рома» - «Гент».

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Источник — Sport.ua

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