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  4. Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ
Лига чемпионов
09 мая 2024, 18:34 | Обновлено 09 мая 2024, 18:48
2250
1

Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ

Немецкий клуб получит дополнительных 25 миллионов в случае победы «Реала»

09 мая 2024, 18:34 | Обновлено 09 мая 2024, 18:48
2250
1
Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

«Боруссии» Дортмунд выгоднее с финансовой точки зрения проиграть финал Лиги чемпионов против «Реала» (1 июня, Лондон), чем выиграть его. Так утверждает авторитетное испанское издание As.

По их информации, в трансферном соглашении по переходу Джуда Беллингема из «Боруссии» в «Реал» прописан бонус в размере 25 миллионов евро в случае победы мадридского клуба в Лиге чемпионов.

В то же время, победа в Лиге чемпионов дополнительно принесет «Боруссии» лишь 20 миллионов евро по сравнению с тем, что немецкий клуб уже заработал от УЕФА в нынешнем сезоне.

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Олег Дидух Источник: AS
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serhiy
Кротячі мрії ) Серун вже Борусії порахував ))).
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