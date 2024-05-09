Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ

«Боруссии» Дортмунд выгоднее с финансовой точки зрения проиграть финал Лиги чемпионов против «Реала» (1 июня, Лондон), чем выиграть его. Так утверждает авторитетное испанское издание As.

По их информации, в трансферном соглашении по переходу Джуда Беллингема из «Боруссии» в «Реал» прописан бонус в размере 25 миллионов евро в случае победы мадридского клуба в Лиге чемпионов.

В то же время, победа в Лиге чемпионов дополнительно принесет «Боруссии» лишь 20 миллионов евро по сравнению с тем, что немецкий клуб уже заработал от УЕФА в нынешнем сезоне.