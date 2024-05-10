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  4. Жан-Луи ГАССЕ: «Это невозможно объяснить. 7 дней назад мы играли на равных»
Лига Европы
10 мая 2024, 15:08 |
662
0

Жан-Луи ГАССЕ: «Это невозможно объяснить. 7 дней назад мы играли на равных»

Главный тренер «Марселя» прокомментировал поражение от «Аталанты»

10 мая 2024, 15:08 |
662
0
Жан-Луи ГАССЕ: «Это невозможно объяснить. 7 дней назад мы играли на равных»
УЕФА. Жан-Луи Гассе

Главный тренер французского «Марселя» Жан-Луи Гассе прокомментировал поражение от итальянской «Аталанты» (0:3) во втором полуфинальном матче Лиги Европы 2023/24:

«Это непонятно, я не знаю, как можно так переходить от одной недели к другой, семь дней назад мы играли на равных и имели возможность выйти в финал, сегодня мы потерпели поражение в каждом единоборстве, я думаю, что это отражение сезона «Марселя».

Правда в том, что «Аталанта» работает очень хорошо, этот тренер здесь уже много лет и за эти сезоны построил эту замечательную команду. Сегодня они были лучше нас, даже если мы имели возможность снова открыть счет».

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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