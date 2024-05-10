Жан-Луи ГАССЕ: «Это невозможно объяснить. 7 дней назад мы играли на равных»

Главный тренер французского «Марселя» Жан-Луи Гассе прокомментировал поражение от итальянской «Аталанты» (0:3) во втором полуфинальном матче Лиги Европы 2023/24:

«Это непонятно, я не знаю, как можно так переходить от одной недели к другой, семь дней назад мы играли на равных и имели возможность выйти в финал, сегодня мы потерпели поражение в каждом единоборстве, я думаю, что это отражение сезона «Марселя».

Правда в том, что «Аталанта» работает очень хорошо, этот тренер здесь уже много лет и за эти сезоны построил эту замечательную команду. Сегодня они были лучше нас, даже если мы имели возможность снова открыть счет».