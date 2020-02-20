Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч.

«Рома» – «Гент» – 1:0

Карлес Перес (13)

Безус (35)

«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола, Фасио, Смоллинг, Коларов, Верету, Кристанте, Карлес Перес, Лоренцо Пеллегрини, Перотти, Джеко.

Запас: Фузато, Юндер, Сантон, Калинич, Манчини, Мхитарян, Дж.Клюйверт.

«Гент»: Каминьски, Мохаммади, Нгадеу-Нгаджуи, Пластун, Лустиг, Оджиджа, Овусу, Кумс, Безус, Дэвид, Депуатр.

Запас: Коосеманс, Чакветадзе, Ньянгбо, Квилитая, Кастро-Монтес, Маррех, Годо.

Арбитр: Георгий Кабаков (Болгария).

Стадион «Олимпико» (Рим, Италия)

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

43 мин. Гент больше владеет мячом в эти минуты.

40 мин. Перспективная контратака Гента завершилась очень неточным ударом Оджиджа с линии штрафной.

38 мин. Неудачная атака Ромы.

35 мин. Безус грубо сыграл против Верету.

33 мин. Оджиджа убежал в контратаку, но слишком слабо отпасовал мяч Безусу.

32 мин. Овусу сделал рывок по правому флангу, но его загнали в угол, и Овусу упустил мяч.

28 мин. После навеса с углового Безус пытался пробить в падении через себя, но нарушил правила против Фасио.

27 мин. ЭХ! Безус пробил низом с дальней дистанции, и мяч пролетел рядом со штангой!

26 мин. Игра переместилась в центр поля.

23 мин. Оффсайд у Джеко.

21 мин. После прострела с фланга Спинаццола выбил мяч в ногу Депуатра, но круглый снаряд отскочил к голкиперу.

19 мин. Римляне играют активнее и явно нацелены увеличить свое преимущество.

16 мин. Гости контролируют мяч.

13 мин. ГОООЛ! 1:0!!! После обрезки Лустига Джеко сразу разрезной передачей вівел один на один с голкипером Переса, который свой шанс реализовал!

10 мин. После навеса со штрафного Смоллинг не сумел головой нанести удар!

8 мин. Римляне контролируют мяч.

6 мин. Оффсайд у Безуса.

5 мин. Оджиджа попітался сделать рывок к штрафной Ромі, но его сбили.

3 мин. ОПАСНО! Спинаццола с правого фланга навесил на дальнюю штангу, Джеко сделал скидку, и Пеллегрини не успел к мячу!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 20-го февраля, состоится первый поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Рома» будет принимать «Гент». Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Предстоящая встреча вызывает повышенный интерес у украинских любителей футбола. В составе бельгийского клуба выступают трое наших соотечественников, которые являются игроками основной обоймы «буйволов». Правда, форвард сборной Украины Роман Яремчук в данный момент восстанавливается после операции на ахилловом сухожилии. Зато лидерские функции взял на себя Роман Безус, который отмечается результативными действиями в чемпионате Бельгии. Ну и в обороне «Гента» практически без замен играет Игорь Пластун. Соперником «буйволов» в 1/16 финала Лиги Европы стала римская «Рома», которую возглавляет экс-наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рома» - «Гент».