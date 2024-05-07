МЮ хочет продать самого высокооплачиваемого игрока команды саудитам
Каземиро может вскоре вновь объединиться с Криштиану Роналду
«Манчестер Юнайтед» предпринимает попытки подыскать новый клуб для 32-летнего опорного полузащитника Каземиро.
Сам футболист также готов к новым вызовам и будет не прочь изучить доступные варианты.
Среди таковых называется чемпионат Саудовской Аравии, где интерес к бразильцу проявляет «Аль-Наср», в рядах которого выступает экс-партнер Каземиро по «Реалу» и МЮ Криштиану Роналду. Также к хавбеку присматриваются и некоторые другие клубы из этой страны.
Отметим, что Каземиро играет за МЮ с лета 2022 года и имеет контракт еще на два сезона.
Кроме того, бразилец является самым высокооплачиваемым футболистом «Манчестер Юнайтед», имея оклад в 350 тысяч фунтов в неделю.
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