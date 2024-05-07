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Англия
07 мая 2024, 21:28 | Обновлено 07 мая 2024, 21:30
2626
3

МЮ хочет продать самого высокооплачиваемого игрока команды саудитам

Каземиро может вскоре вновь объединиться с Криштиану Роналду

07 мая 2024, 21:28 | Обновлено 07 мая 2024, 21:30
2626
3
МЮ хочет продать самого высокооплачиваемого игрока команды саудитам
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

«Манчестер Юнайтед» предпринимает попытки подыскать новый клуб для 32-летнего опорного полузащитника Каземиро.

Сам футболист также готов к новым вызовам и будет не прочь изучить доступные варианты.

Среди таковых называется чемпионат Саудовской Аравии, где интерес к бразильцу проявляет «Аль-Наср», в рядах которого выступает экс-партнер Каземиро по «Реалу» и МЮ Криштиану Роналду. Также к хавбеку присматриваются и некоторые другие клубы из этой страны.

Отметим, что Каземиро играет за МЮ с лета 2022 года и имеет контракт еще на два сезона.

Кроме того, бразилец является самым высокооплачиваемым футболистом «Манчестер Юнайтед», имея оклад в 350 тысяч фунтов в неделю.

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Каземиро Манчестер Юнайтед Аль-Наср Эр-Рияд трансферы АПЛ трансферы Криштиану Роналду
Алексей Сливченко Источник: TeamTalk
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Gargantua
честно говоря считал критику Каземиро несправедливой. но... в матче с Кристал Пэлэс из него просто весь матч делали клоуна.
больно было смотреть
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norma_zap
Навіщо він уйшов із Реала, так чудово зіграти в фіналі ЛЧ проти Ліверпуля, а потім взяти і піти. Як завжди бабло перемагає все.
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