МЮ хочет продать самого высокооплачиваемого игрока команды саудитам

«Манчестер Юнайтед» предпринимает попытки подыскать новый клуб для 32-летнего опорного полузащитника Каземиро.

Сам футболист также готов к новым вызовам и будет не прочь изучить доступные варианты.

Среди таковых называется чемпионат Саудовской Аравии, где интерес к бразильцу проявляет «Аль-Наср», в рядах которого выступает экс-партнер Каземиро по «Реалу» и МЮ Криштиану Роналду. Также к хавбеку присматриваются и некоторые другие клубы из этой страны.

Отметим, что Каземиро играет за МЮ с лета 2022 года и имеет контракт еще на два сезона.

Кроме того, бразилец является самым высокооплачиваемым футболистом «Манчестер Юнайтед», имея оклад в 350 тысяч фунтов в неделю.