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  4. Экс-форвард Милана попал во второе ДТП за три месяца
Италия
07 мая 2024, 21:02 |
348
0

Экс-форвард Милана попал во второе ДТП за три месяца

У Мбайя Ньянга проблемы с вождением авто

07 мая 2024, 21:02 |
348
0
Экс-форвард Милана попал во второе ДТП за три месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Мбай Ньянг

Партнер Виктора Коваленко по «Эмполи» Мбай Ньянг вчера попал в ДТП за рулем своего автомобиля. По информации итальянских СМИ, для экс-форварда «Милана» это уже второе ДТП за последние три месяца.

20 февраля Ньянг на своем внедорожнике Mercedes врезался в несколько припаркованных авто утром, возвращаясь с религиозного собрания. 29-летний футболист был доставлен в больницу, но травм не получил, и уже спустя четыре дня отличился голом в матче с «Сассуоло».

Вчера, 6 мая примерно в 19:30 по местному времени Ньянг врезался в два припаркованных автомобиля, повредив еще одно легковое авто и фургон в центре Эмполи. В результате ДТП никто не пострадал, вызывать скорую помощь на место ДТП не пришлось.

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Мбай Ньянг Эмполи ДТП
Олег Дидух Источник: Twitter
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