Экс-форвард Милана попал во второе ДТП за три месяца

Партнер Виктора Коваленко по «Эмполи» Мбай Ньянг вчера попал в ДТП за рулем своего автомобиля. По информации итальянских СМИ, для экс-форварда «Милана» это уже второе ДТП за последние три месяца.

20 февраля Ньянг на своем внедорожнике Mercedes врезался в несколько припаркованных авто утром, возвращаясь с религиозного собрания. 29-летний футболист был доставлен в больницу, но травм не получил, и уже спустя четыре дня отличился голом в матче с «Сассуоло».

Вчера, 6 мая примерно в 19:30 по местному времени Ньянг врезался в два припаркованных автомобиля, повредив еще одно легковое авто и фургон в центре Эмполи. В результате ДТП никто не пострадал, вызывать скорую помощь на место ДТП не пришлось.