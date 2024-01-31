ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Коваленко подписал экс-форварда Милана

Клуб Виктора Коваленко «Эмполи» официально сообщил о подписании форварда турецкого «Адана Демирспора» Мбайе Ньянга. Контракт с 29-летним сенегальцем рассчитан лишь до конца текущего сезона.

При этом речь идет о полноценном трансфере. По информации СМИ, «Эмполи» заплатил за Ньянга 250 тысяч евро.

В нынешнем сезоне на счету Ньянга 8 голов и 2 ассиста в 20 матчах за «Адана Демирспор» во всех турнирах. Ньянг известен, прежде всего, по выступлениям за «Милан» в 2012 – 2018 годах.

Ранее «Эмполи» отобрал очки у «Ювентуса» в 22-м туре Серии А.