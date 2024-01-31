Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Коваленко подписал экс-форварда Милана
Италия
31 января 2024, 17:31 |
865
1

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Коваленко подписал экс-форварда Милана

Мбайе Ньянг продолжит карьеру в «Эмполи»

31 января 2024, 17:31 |
865
1
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Коваленко подписал экс-форварда Милана
ФК Эмполи. Мбайе Ньянг

Клуб Виктора Коваленко «Эмполи» официально сообщил о подписании форварда турецкого «Адана Демирспора» Мбайе Ньянга. Контракт с 29-летним сенегальцем рассчитан лишь до конца текущего сезона.

При этом речь идет о полноценном трансфере. По информации СМИ, «Эмполи» заплатил за Ньянга 250 тысяч евро.

В нынешнем сезоне на счету Ньянга 8 голов и 2 ассиста в 20 матчах за «Адана Демирспор» во всех турнирах. Ньянг известен, прежде всего, по выступлениям за «Милан» в 2012 – 2018 годах.

Ранее «Эмполи» отобрал очки у «Ювентуса» в 22-м туре Серии А.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа выкупил Малиновского у Марселя. Сколько заплатили?
Заря договорилась об аренде сенегальского форварда португальской Эштрелы
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал полузащитника косовской Дриты
Эмполи Мбай Ньянг Адана Демирспор трансферы трансферы Серии A
Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Футбол | 31 января 2024, 10:30 37
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест

Пол Скоулз – о том, что Александр играл в полузащите

Александр ДЕНИСОВ: «Эффективность Полесья – это доход от ЛЧ и трансферов»
Футбол | 31 января 2024, 11:27 16
Александр ДЕНИСОВ: «Эффективность Полесья – это доход от ЛЧ и трансферов»
Александр ДЕНИСОВ: «Эффективность Полесья – это доход от ЛЧ и трансферов»

Клуб надеется быстро добраться до еврокубков

Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
Футбол | 31.01.2024, 07:40
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Футбол | 31.01.2024, 07:35
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Владимир ЦЫТКИН: «С новичками я еще не определился»
Футбол | 31.01.2024, 18:46
Владимир ЦЫТКИН: «С новичками я еще не определился»
Владимир ЦЫТКИН: «С новичками я еще не определился»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Wlad West
Витюля клуб "притбав"?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позвонит мне – я поеду»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позвонит мне – я поеду»
30.01.2024, 12:35 4
Футбол
ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
30.01.2024, 21:28 3
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Спасибо норвежцам за гостеприимство и поддержку»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Спасибо норвежцам за гостеприимство и поддержку»
29.01.2024, 21:33 3
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»
Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»
30.01.2024, 01:40 13
Бокс
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
29.01.2024, 16:40 3
Футбол
А Вирер поедет? Италия объявила состав на ЧМ по биатлону
А Вирер поедет? Италия объявила состав на ЧМ по биатлону
29.01.2024, 19:19
Биатлон
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
30.01.2024, 17:48 184
Футбол
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
31.01.2024, 07:20 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем