Ювентус сенсационно потерял очки в матче с Эмполи. Коваленко не играл

Сегодня, 27 января, проходят матчи 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

Лидер чемпионата «Ювентус» сенсационно потерял очки в матче против 19-й команды лиги «Эмполи». Туринцы с 18-й минуты играли в меньшинстве и сумели первыми открыть счет усилиями Душана Влаховича, но на 70-й Томмазо Бальданци сравнял счет и установил окончательные цифры на табло. Виктор Коваленко не попал в заявку на этот матч, украинец продолжает восстанавливаться от травмы.

В другом матче игрового дня «Аталанта» победила «Удинезе» и ворвалась в зону Лиги чемпионов.



Серия А. 22-й тур, 27 января.

Ювентус – Эмполи – 1:1

Голы: Влахович, 50 – Бальданци, 70.

Ювентус: Шченсны, Камбьязо (Айлинг, 78), Алекс Сандро, Бремер, Гатти, Костич (Йылдыз, 78), Локателли, Маккенни, Миретти (Веа, 59), Милик, Влахович.



Эмполи: Каприле, Луперто, Исмайли, Валюкевич, Какаче, Грасси (Канчельери, 56), Мале, Журковски (Фаццини, 90), Джаси, Камбьяги (Марин, 90), Черри (Бальданци, 56).

Аталанта – Удинезе – 2:0

Голы: Миранчук, 33, Скамакка, 45+1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А