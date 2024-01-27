Ювентус сенсационно потерял очки в матче с Эмполи. Коваленко не играл
Состоялись поединки 22-го тура Серии А
Сегодня, 27 января, проходят матчи 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Лидер чемпионата «Ювентус» сенсационно потерял очки в матче против 19-й команды лиги «Эмполи». Туринцы с 18-й минуты играли в меньшинстве и сумели первыми открыть счет усилиями Душана Влаховича, но на 70-й Томмазо Бальданци сравнял счет и установил окончательные цифры на табло. Виктор Коваленко не попал в заявку на этот матч, украинец продолжает восстанавливаться от травмы.
В другом матче игрового дня «Аталанта» победила «Удинезе» и ворвалась в зону Лиги чемпионов.
Серия А. 22-й тур, 27 января.
Ювентус – Эмполи – 1:1
Голы: Влахович, 50 – Бальданци, 70.
Ювентус: Шченсны, Камбьязо (Айлинг, 78), Алекс Сандро, Бремер, Гатти, Костич (Йылдыз, 78), Локателли, Маккенни, Миретти (Веа, 59), Милик, Влахович.
Эмполи: Каприле, Луперто, Исмайли, Валюкевич, Какаче, Грасси (Канчельери, 56), Мале, Журковски (Фаццини, 90), Джаси, Камбьяги (Марин, 90), Черри (Бальданци, 56).
Аталанта – Удинезе – 2:0
Голы: Миранчук, 33, Скамакка, 45+1.
FT| Pareggio casalingo. #JuveEmpoli pic.twitter.com/blNnH0zkmP— JuventusFC (@juventusfc) January 27, 2024
PIÙ TRE!!! 😁— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 27, 2024
GET IN THERE!!! 💪#AtalantaUdinese #SerieA #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/btP1rHfcI0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко надеется, что Юрген еще вернется
Клуб успел подписать двух бразильцев