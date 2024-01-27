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Чемпионат Италии
Аталанта
27.01.2024 16:00 – FT 2 : 0
Удинезе
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Италия
27 января 2024, 21:22 | Обновлено 27 января 2024, 21:37
144
2

Ювентус сенсационно потерял очки в матче с Эмполи. Коваленко не играл

Состоялись поединки 22-го тура Серии А

27 января 2024, 21:22 | Обновлено 27 января 2024, 21:37
144
2
Ювентус сенсационно потерял очки в матче с Эмполи. Коваленко не играл
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ювентус

Сегодня, 27 января, проходят матчи 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

Лидер чемпионата «Ювентус» сенсационно потерял очки в матче против 19-й команды лиги «Эмполи». Туринцы с 18-й минуты играли в меньшинстве и сумели первыми открыть счет усилиями Душана Влаховича, но на 70-й Томмазо Бальданци сравнял счет и установил окончательные цифры на табло. Виктор Коваленко не попал в заявку на этот матч, украинец продолжает восстанавливаться от травмы.

В другом матче игрового дня «Аталанта» победила «Удинезе» и ворвалась в зону Лиги чемпионов.

Серия А. 22-й тур, 27 января.

Ювентус – Эмполи – 1:1
Голы: Влахович, 50 – Бальданци, 70.

Ювентус: Шченсны, Камбьязо (Айлинг, 78), Алекс Сандро, Бремер, Гатти, Костич (Йылдыз, 78), Локателли, Маккенни, Миретти (Веа, 59), Милик, Влахович.

Эмполи: Каприле, Луперто, Исмайли, Валюкевич, Какаче, Грасси (Канчельери, 56), Мале, Журковски (Фаццини, 90), Джаси, Камбьяги (Марин, 90), Черри (Бальданци, 56).

Аталанта – Удинезе – 2:0
Голы: Миранчук, 33, Скамакка, 45+1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Аталанта Удинезе Ювентус Серия A Эмполи чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashko57
Кто доктор Алегри. Забили, начали тянуть время, пропустили. Не забили. О каком скудетто можно мечтать с такой тактикой. Все однообразно и не эффективно.
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