Ювентус – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 января поединок 22-го тура итальянской Серии А
В субботу, 27 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Эмполи».
Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.
После 21 сыгранного тура «Ювентус» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу с 52 очками, а «Эмполи» идет предпоследним с 16 баллами.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Ювентус – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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