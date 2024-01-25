В субботу, 27 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Эмполи».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».



Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

После 21 сыгранного тура «Ювентус» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу с 52 очками, а «Эмполи» идет предпоследним с 16 баллами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Ювентус – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А