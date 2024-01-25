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Чемпионат Италии
Ювентус
27.01.2024 19:00 - : -
Эмполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
25 января 2024, 18:44 |
34
0

Ювентус – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 января поединок 22-го тура итальянской Серии А

25 января 2024, 18:44 |
34
0
Ювентус – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ювентус

В субботу, 27 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Эмполи».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

После 21 сыгранного тура «Ювентус» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу с 52 очками, а «Эмполи» идет предпоследним с 16 баллами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Ювентус – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Источник Sport.ua
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