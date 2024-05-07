Титулованный клуб Италии отказался от трансфера Судакова. Известна причина

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По информации Corriere dello Sport, один из претендентов на Судакова «Наполи» отказался от идеи трансфера украинского полузащитника. Основная причина – «Шахтер» хочет получить за Георгия более 50 миллионов евро. Неаполитанцы уже начали искать альтернативу украинцу на трансферном рынке.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 33 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 миллионов евро.