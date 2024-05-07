WTA07 мая 2024, 20:42 | Обновлено 07 мая 2024, 20:43
575
4
Рим. Стародубцева не пробилась в основную сетку
Украинка проиграла Кэти Волынец в финале квалификации
07 мая 2024, 20:42 | Обновлено 07 мая 2024, 20:43
575
4
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 138) не сумела пробиться в основную сетку престижного грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).
В финале квалификации она в трех сетах проиграла американке Кэти Волынец (США, WTA 109). Матч продолжался 2 часа и 37 минут.
Квалификация. Финал
Юлия Стародубцева (Украина) – Кэти Волынец (США, 21) – 6:4, 4:6, 4:6
Вчера в полуфинале украинка обыграла Фиону Ферро из Франции.
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З одного боку, прикрий збіг обставин, з іншого - очевидний брак професіоналізму. Ну а Катя з діаспори молодець, справжня боєць - хоча в цьому і так ніхто не сумнівався.