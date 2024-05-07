Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рим. Стародубцева не пробилась в основную сетку
WTA
07 мая 2024, 20:42 | Обновлено 07 мая 2024, 20:43
575
4

Рим. Стародубцева не пробилась в основную сетку

Украинка проиграла Кэти Волынец в финале квалификации

07 мая 2024, 20:42 | Обновлено 07 мая 2024, 20:43
575
4
Рим. Стародубцева не пробилась в основную сетку
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 138) не сумела пробиться в основную сетку престижного грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).

В финале квалификации она в трех сетах проиграла американке Кэти Волынец (США, WTA 109). Матч продолжался 2 часа и 37 минут.

Квалификация. Финал

Юлия Стародубцева (Украина) – Кэти Волынец (США, 21) – 6:4, 4:6, 4:6

Вчера в полуфинале украинка обыграла Фиону Ферро из Франции.

По теме:
Тренер Осаки рассказал о ее проблемах в игре на грунте
Пятая ракетка мира заявила, что может пропустить Ролан Гаррос 2024
Стародубцева вышла в финал квалификации к престижному турниру в Риме
WTA Рим Юлия Стародубцева Кэти Волынец
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На каком месте Костюк? Гонка на Итоговый турнир WTA 2024
Теннис | 07 мая 2024, 08:14 0
На каком месте Костюк? Гонка на Итоговый турнир WTA 2024
На каком месте Костюк? Гонка на Итоговый турнир WTA 2024

Марта занимает восьмое место в списке

Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Футбол | 07 мая 2024, 07:21 6
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?

«Галактикос» выиграли 36-й титул чемпиона Ла Лиги

Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Хоккей | 07.05.2024, 12:30
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Футбол | 06.05.2024, 23:14
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Соболева остановила седьмую сеяную на турнире ITF в Словакии
Теннис | 07.05.2024, 14:11
Соболева остановила седьмую сеяную на турнире ITF в Словакии
Соболева остановила седьмую сеяную на турнире ITF в Словакии
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Стародубцева помітно додала за останні декілька тижнів, до рахунку 1-2 та 40-15 в третій партії був упевнений, що матч залишиться за нею. Але Юлю, виявляється, неймовірно легко вибити з рівноваги. Медичний тайм-аут суперниці (взятий, до речі, з цілком об`єктивних причин) просто знищив усю її концентрацію та будь-які шанси на успіх. Ні, за рахунку 1-5 схаменулася, зібралася... але було вже надто пізно.
З одного боку, прикрий збіг обставин, з іншого - очевидний брак професіоналізму. Ну а Катя з діаспори молодець, справжня боєць - хоча в цьому і так ніхто не сумнівався.
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
mevast
Дивно, шо на сайті була відсутня інформація щодо трансляції. На інших сайтах був тормоз. Прнийшлось спостерігати за рахунком по флешкоре.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024
Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024
07.05.2024, 07:45
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
07.05.2024, 01:53
Бокс
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
05.05.2024, 21:13 3
Футбол
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
У кого 10? Стала известна оценка Мудрика за разгромную победу в АПЛ
У кого 10? Стала известна оценка Мудрика за разгромную победу в АПЛ
05.05.2024, 19:56 5
Футбол
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
06.05.2024, 09:50 1
Футбол
Гвоздик рассказал, почему многие украинцы больше не любят Ломаченко
Гвоздик рассказал, почему многие украинцы больше не любят Ломаченко
06.05.2024, 14:13 5
Бокс
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
06.05.2024, 15:15 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем