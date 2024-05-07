Рим. Стародубцева не пробилась в основную сетку

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 138) не сумела пробиться в основную сетку престижного грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).

В финале квалификации она в трех сетах проиграла американке Кэти Волынец (США, WTA 109). Матч продолжался 2 часа и 37 минут.

Квалификация. Финал

Юлия Стародубцева (Украина) – Кэти Волынец (США, 21) – 6:4, 4:6, 4:6

Вчера в полуфинале украинка обыграла Фиону Ферро из Франции.