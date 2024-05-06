Стародубцева вышла в финал квалификации к престижному турниру в Риме
Юлия на старте отбора к соревнованиям WTA 1000 выиграл у Фионы Ферро
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 138) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия).
В первом раунде отбора к престижным соревнованиям в столице Италии украинка в двух сетах обыграла Фиону Ферро (Франция, WTA 149) за 1 час и 51 минуту.
WTA 1000 Рим. Грунт. Первый раунд квалификации
Фиона Ферро (Франция) [Alt] – Юлия Стародубцева (Украина) – 3:6, 5:7
Это была первая встреча соперниц.
Во втором сете Стародубцева проигрывала 1:4 с двумя брейками, но сумела перевернуть ход партии и закрыть француженку в двух сетах.
В финале квалификации к турниру в Риме Юлия сыграет против Кэти Волынец (США, WTA 109).
Ранее состоялась жеребьевка основной сетки соревнований в Риме.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки гарантировали себе место в квалификации Лиги чемпионов
Украинский боксер – о странной позиции Василия