Стародубцева вышла в финал квалификации к престижному турниру в Риме

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 138) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В первом раунде отбора к престижным соревнованиям в столице Италии украинка в двух сетах обыграла Фиону Ферро (Франция, WTA 149) за 1 час и 51 минуту.

WTA 1000 Рим. Грунт. Первый раунд квалификации

Фиона Ферро (Франция) [Alt] – Юлия Стародубцева (Украина) – 3:6, 5:7

Это была первая встреча соперниц.

Во втором сете Стародубцева проигрывала 1:4 с двумя брейками, но сумела перевернуть ход партии и закрыть француженку в двух сетах.

В финале квалификации к турниру в Риме Юлия сыграет против Кэти Волынец (США, WTA 109).

Ранее состоялась жеребьевка основной сетки соревнований в Риме.