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  4. Стародубцева вышла в финал квалификации к престижному турниру в Риме
WTA
06 мая 2024, 21:34 |
290
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Стародубцева вышла в финал квалификации к престижному турниру в Риме

Юлия на старте отбора к соревнованиям WTA 1000 выиграл у Фионы Ферро

06 мая 2024, 21:34 |
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Стародубцева вышла в финал квалификации к престижному турниру в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 138) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В первом раунде отбора к престижным соревнованиям в столице Италии украинка в двух сетах обыграла Фиону Ферро (Франция, WTA 149) за 1 час и 51 минуту.

WTA 1000 Рим. Грунт. Первый раунд квалификации

Фиона Ферро (Франция) [Alt] – Юлия Стародубцева (Украина) – 3:6, 5:7

Это была первая встреча соперниц.

Во втором сете Стародубцева проигрывала 1:4 с двумя брейками, но сумела перевернуть ход партии и закрыть француженку в двух сетах.

В финале квалификации к турниру в Риме Юлия сыграет против Кэти Волынец (США, WTA 109).

Ранее состоялась жеребьевка основной сетки соревнований в Риме.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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