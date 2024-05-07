Лига чемпионов07 мая 2024, 22:10 |
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ПСЖ – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
07 мая 2024, 22:10 |
879
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7 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд.
Команды встречаются в Париже на «Парк де Пренс». Правило выездного гола не действует.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый поединок прошел неделей ранее в Дортмунде на «Вестфаленштадионе». Немецкая команда победила со счетом 1:0 благодаря голу Никласа Фуллкруга на 36-й минуте.
ПСЖ – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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