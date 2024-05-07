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Лига чемпионов
07 мая 2024, 22:10 |
879
0

ПСЖ – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

07 мая 2024, 22:10 |
879
0
ПСЖ – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

7 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд.

Команды встречаются в Париже на «Парк де Пренс». Правило выездного гола не действует.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый поединок прошел неделей ранее в Дортмунде на «Вестфаленштадионе». Немецкая команда победила со счетом 1:0 благодаря голу Никласа Фуллкруга на 36-й минуте.

ПСЖ – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Д видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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