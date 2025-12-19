Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»

Испанский журналист, директор El Partidazo de COPE Хуанма Кастаньо оценил заявление украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, которое тот сделал после победы в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Талаверой» (3:2).

«Я уверен, что в итоге мы достигнем максимальных результатов с этой командой», – сказал 26-летний голкипер «сливочных» по завершении той встречи. В ответ на эти слова украинца Кастаньо заявил, что голос украинца звучит «сильнее, чем когда говорит Хаби Алонсо».

В текущем сезоне Лунин сыграл в составе «Реала» два матча. В этих встречах Андрей пропустил пять голов, что не помешало «сливочным» одержать две победы.

Ранее Лунин сравнил Алонсо с бывшим главным тренером «Реала» Карло Анчелотти.