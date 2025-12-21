Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 декабря 2025, 15:09
Дженоа – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 21 декабря и начнется в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря на Луиджи Феррарис пройдет матч 16-го тура Серии А Италии, в котором Дженоа встретится с Аталантой.

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Дженоа

Команда памятна по неудачной попытке Шевченко вернуться в итальянский футбол, уже в качестве наставника - тогда все закончилось вылетом во второй дивизион. Другой известный в прошлом форвард, Джилардино, вернул из Серии В и удержал в элите. Но сам слабо начал сезон 2024/2025, и был заменен на Виейра. Тогда Патрик хорошо справлялся, но после летней паузы уже с ним выигрывали только в кубке.

В итоге еще осенью опять провели рокировку, позвав Де Росси. Пока что с ним получается показывать хороший футбол и достойные результаты. Помогает и набравший форму Малиновский - в том числе он, реализовав пенальти, открывал счет в победном поединке на поле Удинезе. Но в крайнем туре уже в родной Генуе все-таки уступили одному из лидеров, Интеру.

Аталанта

Клуб превратился из середняка в одного из лидеров итальянского футбола при Гасперини и за счет его долгой и удачной работе. Но в итоге тот решил покинуть Бергамо после прошлого сезона, причем ушел после успешного розыгрыша, с выходом в плей-офф Лиги чемпионов и взяв третье место в Серии А.

Летом позвали на пост Юрича. Но тот только снова подтвердил скепсис, и не проработал и пол года. В итоге еще осенью на его место пригласили Палладино. У того поначалу не все получалось, но к декабрю получилось набрать обороты, и выиграть пять из шести последних матчей (любопытно, что единственной осечкой стали 1:3 с Вероной). В том числе в крайнем туре Лиги чемпионов дома победили 2:1 Челси. А потом повторили счет в рамках Серии А с Кальяри.

Статистика личных встреч

После 2016-го года Дженоа сумел выиграть только один очный поединок у этого соперника. А все последние пять матчей были выиграны Аталанте.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что гости из Бергамо смогут продлить свою удачную серию с этим противником. Поверим, что они опять выиграют на выезде (коэффициент - 2,04).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
