Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта в большинстве в компенсированное время дожала Дженоа
Италия
21 декабря 2025, 23:44 | Обновлено 22 декабря 2025, 00:00
69
0

Аталанта в большинстве в компенсированное время дожала Дженоа

Руслан Малиновский сыграл 67 минут

21 декабря 2025, 23:44 | Обновлено 22 декабря 2025, 00:00
69
0
Аталанта в большинстве в компенсированное время дожала Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 декабря, состоялся матч 16-го тура Серии А между «Дженоа» и «Аталантой».

Игра прошла на «Луиджи Феррарис» и завершилась со счетом 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Уже на третьей минуте «грифоны» остались в меньшинстве после того, как Никола Леали выбежал за пределы штрафной и нарушил правила против Даниэле Мальдини, который убежал от защитников.

После этого «Аталанта» много владела мячом, но «Дженоа» хорошо защищалась и даже имела моменты в атаке – в частности, Витинья попал в штангу в начале второго тайма. Хозяева не реализовали свои шансы и удержать хотя бы ничью тоже не смогли. На 90+4 минуте Хин замкнул подачу с углового от Залевски и принёс «бергамаскам» победу.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе «Дженоа» и сыграл 67 минут.

После этого матча «Аталанта» имеет в активе 22 очка и поднялась на девятое место в таблице, а «Дженоа» занимает 17-е место с 14 очками.

Серия А. 16-й тур, 21 декабря

Дженоа – Аталанта – 0:1

Гол: Гин, 90+4

Удаление: Леали, 3

По теме:
Вратари клубов Серии А дважды за день побили рекорд по скорости удалений
Ювентус остался без защитника после победы над Ромой
210 дней ожидания. Фиорентина наконец-то победила в матче Серии А
Дженоа Аталанта Дженоа - Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Никола Леали
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дьяволы без огня. Астон Вилла одолела МЮ, выиграв 10-й матч подряд
Футбол | 21 декабря 2025, 20:27 4
Дьяволы без огня. Астон Вилла одолела МЮ, выиграв 10-й матч подряд
Дьяволы без огня. Астон Вилла одолела МЮ, выиграв 10-й матч подряд

Победу хозяевам поля принес дубль Моргана Роджерса

Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Бокс | 21 декабря 2025, 07:22 0
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах

Британцу для победы понадобилось шесть раундов

АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Футбол | 21.12.2025, 14:08
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Футбол | 21.12.2025, 17:11
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Сборная Марокко стартовала с победы на домашнем Кубке африканских наций
Футбол | 21.12.2025, 23:03
Сборная Марокко стартовала с победы на домашнем Кубке африканских наций
Сборная Марокко стартовала с победы на домашнем Кубке африканских наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
20.12.2025, 04:02 6
Футбол
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
21.12.2025, 09:21 1
Футбол
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 20
Футбол
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 11
Футбол
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
20.12.2025, 07:01 51
Бокс
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
20.12.2025, 17:43 7
Бокс
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
21.12.2025, 08:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем