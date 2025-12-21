Аталанта в большинстве в компенсированное время дожала Дженоа
Руслан Малиновский сыграл 67 минут
В воскресенье, 21 декабря, состоялся матч 16-го тура Серии А между «Дженоа» и «Аталантой».
Игра прошла на «Луиджи Феррарис» и завершилась со счетом 0:1.
Уже на третьей минуте «грифоны» остались в меньшинстве после того, как Никола Леали выбежал за пределы штрафной и нарушил правила против Даниэле Мальдини, который убежал от защитников.
После этого «Аталанта» много владела мячом, но «Дженоа» хорошо защищалась и даже имела моменты в атаке – в частности, Витинья попал в штангу в начале второго тайма. Хозяева не реализовали свои шансы и удержать хотя бы ничью тоже не смогли. На 90+4 минуте Хин замкнул подачу с углового от Залевски и принёс «бергамаскам» победу.
Руслан Малиновский вышел в стартовом составе «Дженоа» и сыграл 67 минут.
После этого матча «Аталанта» имеет в активе 22 очка и поднялась на девятое место в таблице, а «Дженоа» занимает 17-е место с 14 очками.
Серия А. 16-й тур, 21 декабря
Дженоа – Аталанта – 0:1
Гол: Гин, 90+4
Удаление: Леали, 3
