  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава отказалась от услуг трех футболистов
Украина. Премьер лига
21 декабря 2025, 13:59 | Обновлено 21 декабря 2025, 14:55
Полтава отказалась от услуг трех футболистов

Аутсайдер УПЛ начал кадровую чистку

21 декабря 2025, 13:59 | Обновлено 21 декабря 2025, 14:55
Полтава отказалась от услуг трех футболистов
СК Полтава

Как стало известно Sport.ua, «Полтава» еще до Нового года решила расстаться с тремя игроками.

Команду покидают 36-летний центральный защитник Илья Ходуля (3 матча в осенней части сезона УПЛ), 28-летний опорный полузащитник Святослав Шаповалов (4 игры) и 34-летний центрфорвард Евгений Стрельцов (12 матчей), автор исторического гола на финише прошлого сезона, после которого «горожане» впервые в своей 14-летней истории завоевали путевку в элитный дивизион.

«Полтава» после 16 туров замыкает турнирную таблицу УПЛ, набрав 9 очков. Весеннюю часть сезона команда Павла Матвейченко откроет выездным матчем с «Вересом» (20-22 февраля).

Ранее мы сообщали, что Полтава на зарубежные сборы выезжать не планирует.

Полтава трансферы трансферы УПЛ расторжение контракта Святослав Шаповалов Евгений Стрельцов Илья Ходуля инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
