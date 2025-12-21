Полтава отказалась от услуг трех футболистов
Аутсайдер УПЛ начал кадровую чистку
Как стало известно Sport.ua, «Полтава» еще до Нового года решила расстаться с тремя игроками.
Команду покидают 36-летний центральный защитник Илья Ходуля (3 матча в осенней части сезона УПЛ), 28-летний опорный полузащитник Святослав Шаповалов (4 игры) и 34-летний центрфорвард Евгений Стрельцов (12 матчей), автор исторического гола на финише прошлого сезона, после которого «горожане» впервые в своей 14-летней истории завоевали путевку в элитный дивизион.
«Полтава» после 16 туров замыкает турнирную таблицу УПЛ, набрав 9 очков. Весеннюю часть сезона команда Павла Матвейченко откроет выездным матчем с «Вересом» (20-22 февраля).
Ранее мы сообщали, что Полтава на зарубежные сборы выезжать не планирует.
