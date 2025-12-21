На нападающего Динамо нацелилось три клуба. Известна реакция Киева

Румынский нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце привлекает внимание «Рапида», «Университати» и бухарестского «Динамо». Об этом сообщает Golazo.

По информации источника, три румынских клуба хотели бы арендовать 23-летнего футболиста бесплатно. Руководство чемпиона Украины такую сделку совершать не намерено.

При этом с потенциальным трансфером Бленуце уже возникли проблемы: румын выступал за два клуба в текущем сезоне и он не сможет сыграть в составе третьей команды на протяжении одного сезона. Игрок намерен узнать, аннулирован ли его матч за вторую команду «ФКУ Крайова», который состоялся до исключения клуба из соревнования.

В текущем сезоне Владислав Бленуце провел десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что футболист «Динамо» может сенсационно перебраться в Китай.