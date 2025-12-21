Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. На нападающего Динамо нацелилось три клуба. Известна реакция Киева
21 декабря 2025, 12:56
На нападающего Динамо нацелилось три клуба. Известна реакция Киева

Владислав Бленуце привлекает внимание «Университати», «Рапида» и «Динамо» Бухарест

На нападающего Динамо нацелилось три клуба. Известна реакция Киева
ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Румынский нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце привлекает внимание «Рапида», «Университати» и бухарестского «Динамо». Об этом сообщает Golazo.

По информации источника, три румынских клуба хотели бы арендовать 23-летнего футболиста бесплатно. Руководство чемпиона Украины такую сделку совершать не намерено.

При этом с потенциальным трансфером Бленуце уже возникли проблемы: румын выступал за два клуба в текущем сезоне и он не сможет сыграть в составе третьей команды на протяжении одного сезона. Игрок намерен узнать, аннулирован ли его матч за вторую команду «ФКУ Крайова», который состоялся до исключения клуба из соревнования.

В текущем сезоне Владислав Бленуце провел десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что футболист «Динамо» может сенсационно перебраться в Китай.

100 Thieves по CS2 близки к подписанию молодой звезды Alliance
Снова с Динамо? Заря может увеличить количество арендованных футболистов
Клуб УПЛ попрощается с двумя лидерами. Известно, где продолжат карьеру
Динамо Киев Рапид Бухарест Университатя Крайова Динамо Бухарест трансферы трансферы УПЛ Владислав Бленуце чемпионат Румынии по футболу аренда игрока
Даниил Кирияка Источник: GOLAZO.ro
Комментарии 2
Перець
Як завжди взяти баласт і не знати що з ним робити
Ответить
0
Gargantua
гол в ворота "Зриньски" теперь считается передачей?  
Ответить
0
