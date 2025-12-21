Кубок Африки: фавориты турнира и лучшие игроки, за которыми нужно следить

В воскресенье, 21 декабря, стартует 35-й Кубок Африки. Турнир пройдет в Марокко и завершится 18 января 2026 года. Действующим обладателем титула лучшей команды континента является сборная Кот-д’Ивуара.

Самая титулованная команда – Египет, который выигрывал турнир 7 раз. Но в этот раз у них будут серьезные конкуренты, у которых, возможно, даже больше шансов на победу. Далее рассмотрим фаворитов Кубка Африки и лучших игроков турнира.

Нигерия

Нигерия подходит к турниру с одним из самых сильных атакующих составов среди всех команд, но с заметными проблемами в обороне. «Суперорлы» дошли до полуфинала или дальше в семи из десяти своих выступлений на Кубке африканских наций в этом столетии, что подчеркивает их высокий уровень на турнире. В 2023-м году они заняли второе место.

Виктор Осимхен остается ключевым игроком сборной Нигерии: с января 2023 года он забил 31 гол в 45 международных матчах, включая 16 в последних 23 играх, и 6 раз отличился в Лиге чемпионов текущего сезона – этот показатель превзошел только Килиан Мбаппе. Успех Нигерии будет зависеть от того, сможет ли их атакующая мощь компенсировать уязвимость в обороне на поздних стадиях турнира.

Ключевые игроки сборной:

Виктор Осимхен («Галатасарай»

Адемола Лукман («Аталанта»)

Алекс Ивоби («Фулхэм»)

Уилфред Ндиди («Бешикташ»)

Алжир

Последние результаты Алжира на Кубке африканских наций оставляют желать лучшего: вылеты на групповом этапе в 2021 и 2023 годах, но есть признаки того, что команда становится более стабильной и опасной, несмотря на то, что с момента завоевания трофея в 2019 году Алжир выиграл всего один матч Кубка Африки.

Владимир Петкович восстановил структуру и набрал обороты, особенно в квалификации к чемпионату мира, где «воины пустыни» легко прошли свою группу. Форвард «Вольфсбурга» Мохамед Амура стал лучшим бомбардиром Африки в той кампании, забив 10 голов и отдав 4 результативные передачи, обеспечив также важную атакующую поддержку в отсутствие травмированного Амина Гуири.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Амура (в центре)

Рияд Марез, которому сейчас 34 года, продолжает регулярно выступать за «Аль-Ахли» на внутренних и континентальных соревнованиях, и этот турнир может стать для него последней возможностью пополнить свою международную коллекцию наград. Алжир – темная лошадка, которую не следует недооценивать.

Ключевые игроки сборной:

Рияд Марез («Аль-Ахли»)

Мохамед Амура («Вольфсбург»)

Исмаэль Беннасер («Динамо» Загреб)

Рами Бенсебаини («Боруссия» Дортмунд)

Сенегал

Сенегал постарается восстановить свои позиции после разочаровывающего вылета в 1/8 финала в 2023 году, который положил конец защите титула. Это поражение привело к уходу многолетнего тренера Алиу Сиссе, а нынешний наставник команды Папе Тиау возглавляет обнадеживающий переходной период.

С момента его назначения Сенегал обеспечил себе выход на чемпионат мира и показал выдающиеся результаты, включая победу в товарищеском матче над Англией со счетом 3:1 и поражение от Бразилии со счетом 0:2 матче, в котором они владели мячом 53,1% времени и нанесли 11 ударов по воротам.

Исмаила Сарр является одним из самых результативных нападающих Африки с начала сезона 2024/25, набрав 28 очков по системе гол+пас (20 мячей, 8 ассистов) за «Кристал Пэлас», а Илиман Ндиайе входит в число самых эффективных игроков английской Премьер-лиги по обращению с мячом и созданию голевых моментов. Глубина состава Сенегала делает его одной из самых сбалансированных команд на турнире.

Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Ключевые игроки сборной:

Садио Мане («Аль-Наср»)

Исмаила Сарр («Кристал Пэлас»)

Илиан Ндиайе («Эвертон»)

Калиду Кулибали («Аль-Хиляль»)

Египет

Египет является самой успешной страной в истории Кубка африканских наций, завоевав 7 титулов, включая исторический требл в период с 2006 по 2010 год. Однако к моменту приезда в Марокко команда провела 7 розыгрышей Кубка Африки, ни разу не поднимая над головой трофей.

Мохамед Салах выведет «фараонов» на свой пятый Кубок африканских наций, забив 7 мячей в 19 матчах турнира — это на 5 голов меньше, чем у Хасана Эль-Шазли, который удерживает национальный рекорд.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Несмотря на спад в клубной результативности в текущем сезоне, когда его показатель голов в среднем за матч снизился с 0,68 до 0,28, Салах все же забил 9 мячей в отборе на чемпионат мира, а Египет возглавил свою группу, не потерпев ни одного поражения.

«Фараоны» занимали второе место в 2017 и 2021 годах, а потом выбыли в 1/8 финала в 2023 году после того, как Салах получил травму подколенного сухожилия по ходу турнира. Тем не менее их опыт, умение управлять игрой и знание того, как действовать в напряженных моментах на Кубке африканских наций гарантируют, что они остаются серьезной угрозой.

Ключевые игроки сборной:

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Омар Мармуш («Манчестер Сити»)

Мохамед Эльнени («Аль-Джазира»)

Ахмед Хегази (НЕОМ)

Марокко

Марокко подходит к турниру в качестве страны-хозяйки и самой стабильной команды континента за последние 3 года. Подопечные Валида Реграги одержали 18 побед подряд в международных матчах, превзойдя предыдущий рекорд в 15 побед кряду, установленный Испанией в 2009 году.

Их домашняя форма впечатляет: Марокко не проигрывает в официальных матчах на своем поле после поражения от Камеруна со счетом 0:2 в отборочном матче чемпионата мира в сентябре 2009 года. Они также не проигрывают дома в поединках разного статуса после поражения от Габона со счетом 2:3 в товарищеском матче в 2019 году.

Ашраф Хакими остается ключевым игроком команды: в сезонах 2023/24 и 2024/25 ни один защитник в пяти топовых европейских лигах не сделал больше результативных действий, чем фулбек «ПСЖ» (30 очков: 13 голов, 17 ассистов).

Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Тем не менее перед марокканцами стоят не только тактические, но и психологические задачи. Сборная Марокко лишь один раз выходила в полуфинал Кубка африканских наций с 2004 года и не выигрывала трофей с 1976 года, поэтому на команду оказывается давление, чтобы она наконец-то превратила сильные выступления в успех на континентальном уровне.

Ключевые игроки сборной:

Ашраф Хакими («ПСЖ»)

Браим Диас («Реал» Мадрид)

Яссин Буну («Аль-Хиляль»)

Юссеф Эн-Несири («Фенербахче»)

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам WhoScored