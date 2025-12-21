Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Жирона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
21.12.2025 15:00 - : -
Атлетико Мадрид
Испания
21 декабря 2025, 11:38 | Обновлено 21 декабря 2025, 11:39
Жирона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок 17-го тура чемпионата Испании состоится 21 декабря в 15:00 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Жирона

В воскресенье, 21 декабря, состоится матч 17-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся каталонская «Жирона» и мадридский «Атлетико».

Поединок пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе каталонского клуба выступают сразу три украинца: голкипер Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.

После 16 сыгранных матчей в активе «Жироны» 15 очков, команда идет 18-й. На счету «Атлетико» 34 очка и четвертая позиция.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Атлетико
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
