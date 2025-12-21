В воскресенье, 21 декабря, состоится матч 17-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся каталонская «Жирона» и мадридский «Атлетико».

Поединок пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе каталонского клуба выступают сразу три украинца: голкипер Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.

После 16 сыгранных матчей в активе «Жироны» 15 очков, команда идет 18-й. На счету «Атлетико» 34 очка и четвертая позиция.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция