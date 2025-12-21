Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Кубок Африки
Марокко
21.12.2025 21:00 - : -
Коморские острова
Кубок африканских наций
21 декабря 2025, 14:52 | Обновлено 21 декабря 2025, 15:35
99
0

Сборная Марокко по футболу

В воскресенье, 21 декабря, состоится поединок 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Марокко и Коморских островов. По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Марокко

Одни из главных фаворитов турнира подходят к нему в очень хорошем настроении. Всего 3 дня назад марокканцы стали обладателем Арабского кубка ФИФА. По пути в финал коллектив выбил Сирию и ОАЭ, а в последнем матче со счетом 2:3 одолел Иорданию.

Недавнюю квалификацию на Чемпионат мира Марокко также провело чудесно – за 8 туров команда набрала 24 очка, благодаря которым заняла 1-е место в таблице собственной группы. Это позволило ей пройти в основной этап самого престижного турнира для сборных.

Коморские острова

А вот Коморские острова на том же Арабском кубке ФИФА опозорились. За 3 поединка группового этапа коллектив потерпел 3 поражения – против Марокко, Саудовской Аравии и Омана, занял последнее место квартета и оставил участие на турнире.

На квалификации Чемпионата мира сборная тоже не показала достойных результатов. За 10 матчей ей удалось завоевать лишь 15 очков и занять 4-е место собственной группы, которая похоронила все надежды болельщиков на выход команды на чемпионат мира.

Личные встречи

Начиная с 2018 команды играли между собой 4 раза. Трижды побеждало Марокко, еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • В последних 6-х официальных играх Коморские острова потерпели 5-е поражение.
  • В предыдущих 5 матчах Марокко 4 раза хранило ворота сухими.
  • Беспроигрышная серия Марокко продолжается уже 14 официальных игр. За это время команда одержала 13 побед и один раз сыграла вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.63.

Прогноз Sport.ua
Марокко
21 декабря 2025 -
21:00
Коморские острова
сборная Коморских островов по футболу сборная Марокко по футболу прогнозы прогнозы на футбол Кубок африканских наций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
