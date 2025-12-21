Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Кубок Африки
Марокко
21.12.2025 21:00 - : -
Коморские острова
Кубок африканских наций
21 декабря 2025, 15:34 | Обновлено 21 декабря 2025, 15:36
Смотрите 21 декабря в 21:00 матч 1-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Марокко

В Марокко стартует Кубок африканских наций 2025 по футболу.

21 декабря в 21:00 пройдет матч-открытие: Марокко – Коморские острова.

Игра состоится в Рабата на арене Stade Prince Moulay Abdallah.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

сборная Марокко по футболу Кубок африканских наций смотреть онлайн сборная Коморских островов по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
