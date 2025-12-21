В Марокко стартует Кубок африканских наций 2025 по футболу.

21 декабря в 21:00 пройдет матч-открытие: Марокко – Коморские острова.

Игра состоится в Рабата на арене Stade Prince Moulay Abdallah.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

