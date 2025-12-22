21.12.2025 21:00 – FT 2 : 0
Кубок африканских наций22 декабря 2025, 10:24 |
Марокко – Коморские острова – 2:0. Шедевральная бисиклета. Видео голов
Смотрите видеообзор матча Кубка африканских наций 2025
21 декабря сборная Марокко стартовала с победы на Кубке африканских наций 2025.
В первом туре группы А марокканцы переиграли команду Коморских островов со счетом 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голами отличились Браим Диас и Аюб Эль-Кааби. Эль-Кааби оформил топовый гол бисиклетой.
Кубок африканских наций 2025. Группа А
Первый тур. 21 декабря
Марокко – Коморские острова – 2:0
Голы: Диас, 55, Эль-Кааби, 74
Незабитый пенальти: Рахими, 11 (Марокко)
Видеообзор матча
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Марокко).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Марокко).
