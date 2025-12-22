Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Марокко – Коморские острова – 2:0. Шедевральная бисиклета. Видео голов
Кубок Африки
Марокко
21.12.2025 21:00 – FT 2 : 0
Коморские острова
Кубок африканских наций
22 декабря 2025, 10:24 |
Марокко – Коморские острова – 2:0. Шедевральная бисиклета. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Кубка африканских наций 2025

Марокко – Коморские острова – 2:0. Шедевральная бисиклета. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря сборная Марокко стартовала с победы на Кубке африканских наций 2025.

В первом туре группы А марокканцы переиграли команду Коморских островов со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами отличились Браим Диас и Аюб Эль-Кааби. Эль-Кааби оформил топовый гол бисиклетой.

Кубок африканских наций 2025. Группа А

Первый тур. 21 декабря

Марокко – Коморские острова – 2:0

Голы: Диас, 55, Эль-Кааби, 74

Незабитый пенальти: Рахими, 11 (Марокко)

Видеообзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Марокко).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Марокко).
Суфьян Рахими Аюб Эль-Кааби Браим Диас видео голов и обзор пенальти сборная Марокко по футболу сборная Коморских островов по футболу Кубок африканских наций бисиклета
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
