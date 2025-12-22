21 декабря сборная Марокко стартовала с победы на Кубке африканских наций 2025.

В первом туре группы А марокканцы переиграли команду Коморских островов со счетом 2:0.

Голами отличились Браим Диас и Аюб Эль-Кааби. Эль-Кааби оформил топовый гол бисиклетой.

Кубок африканских наций 2025. Группа А

Первый тур. 21 декабря

Марокко – Коморские острова – 2:0

Голы: Диас, 55, Эль-Кааби, 74

Незабитый пенальти: Рахими, 11 (Марокко)

Видеообзор матча